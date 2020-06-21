Энергетика
КоммерсантъВ России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак. Правительство предложение министра поддержало. Еще 30% расходов на переоборудование транспорта возьмет на себя «Газпром».
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