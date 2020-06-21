Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак. Правительство предложение министра поддержало. Еще 30% расходов на переоборудование транспорта возьмет на себя «Газпром».

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Общество Пушков назвал новый китайский коронавирус странным Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное. 51

Армия и оружие Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России. 373

Общество В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. 33

Здоровье Саратовский контрактник участвует в испытаниях вакцины от коронавируса В Москве проходят испытания вакцины от COVID-19, в которых участвует 33-летний военнослужащий Юрий из Саратовской области.

Происшествия Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона". 249

Происшествия В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции Около пяти тонн дизельного топлива вытекло из резервуара на дизельной электростанции в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. 117

Здоровье В Амурской области выявили 1340 носителей коронавируса Благовещенск, 22 июня 2020, 02:20 — REGNUM В Амурской области по состоянию на 21 июня всего выявили 1340 носителей коронавируса. 89

Финансы Очередь занимать Банк России опустил ключевую ставку до небывало низкого уровня за всю постсоветскую историю - 4,5%.

Армия и оружие Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.

Экономика Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова. 5,6K

Здоровье В Кургане коронавирусом за сутки заболели 43 человека 21 июня в Курганской области подтверждены 43 новых случая COVID-19. Количество инфицированных коронавирусом в регионе достигло 571 человека. 7

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K

Политика Трамп допустил возможность встречи с Мадуро Американский президент Дональд Трамп в интервью Axios допустил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.