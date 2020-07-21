Средняя сумма зарплат, которые предлагали соискателям в июне, выросла с 43,4 тыс. рублей до 49,5 тыс. рублей. Предполагаемые зарплаты домашнего персонала увеличились на 36% (с 37 тыс. рублей до 50,2 тыс. рублей).

с чего всё началось

Средний размер зарплат, которые предлагали соискателям в июне, вырос с 43,4 тысячи рублей до 49,5 тысячи рублей. Кроме того, предполагаемые зарплаты домашнего персонала увеличились на 36 процентов, с 37 тысяч рублей до 50,2 тысячи рублей.

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