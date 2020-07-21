Общество
Lenta.ruВ России увеличились предлагаемые зарплаты
Средний размер зарплат, которые предлагали соискателям в июне, вырос с 43,4 тысячи рублей до 49,5 тысячи рублей. Кроме того, предполагаемые зарплаты домашнего персонала увеличились на 36 процентов, с 37 тысяч рублей до 50,2 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Зарплаты, которые предлагают работодатели новым сотрудникам, за год выросли на 14%, а вот требования соискателей по поводу вознаграждения, наоборот, снизились — в среднем по России с 45,4 тыс. рублей до 44,4 тыс. рублей.Известиявчера в 13:36
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Новости Ярославля 76.ru00:19
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Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
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Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
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Mockva.ru вчера в 17:44
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Lenta.ru 00:58
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Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
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Кабмин выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК
Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК).
ТАСС вчера в 04:59
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РИА Новости вчера в 18:02
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Минздрав Абхазии заявил о готовности открыть границу
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ИА Красная Весна вчера в 14:03
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
РИА Новости вчера в 08:23
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На Венере обнаружено около 40 активных вулканов
Территория новостей 02:12
Общество
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МИР 24 вчера в 18:48
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
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ТАСС вчера в 05:48
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Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
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Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
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Здоровье
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Вчера в амурском здравоохранении случилась еще одна трагедия: от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась доктор из Магдагачинской больницы.
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В Саратовской области 30 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
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Нефть WTI подорожала до $41 за баррель
Сентябрьские фьючерсы WTI подорожали на 20 центов (0,49%), до $40,95 за баррель. Чуть ранее WTI достигла максимума в $41,02 за баррель.
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