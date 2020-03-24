Коронавирус
ПрофильВ России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%. При это потребители отдают предпочтение более бюджетным моделям бит, зато на патроны тратят гораздо больше денег, информирует РБК.
Читать в источнике
Оценить135
с чего всё началось
В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.РБК08:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Игры
В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии
Происшествия
Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19
Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
Общество
Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал запрет кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях.
Общество
В Якутске пенсионеров обязали самоизолироваться из-за коронавируса
Глава республики Айсен Николаев подписал указ об обязательной самоизоляции со среды жителей старше 65 лет в Якутске и пригородном поселке Жатай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Футбол
Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Гаджеты
NVIDIA опубликовала RTX Global Illumination SDK
22 марта компания NVIDIA опубликовала средства разработки RTX Global Illumination (RTXGI).
Энергетика
Белоруссия получила скидку на российскую нефть
Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Происшествия
У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса
Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Общество
Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны
В интервью «России 24» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса демонстрирует готовность современной системы здравоохранения к подобным ситуациям, а также является «репетицией биологической войны».
Авто
Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Происшествия
Партию запрещенных лекарств изъяли на Сахалине
Выяснилось, что посылку заказа девушка. Запрещенные вещества она хотела продавать жителям Сахалинской области.
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, арендованный у «Шанхай Шеньхуа», может заключить полноценный контракт с клубом, сообщает Daily Mail.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести
Голосование по Конституции могут перенести. Новая дата пока не утверждена, сообщают «Ведомости».
Происшествия
Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.
Наука
В австралийских отложениях нашли предка всех животных
Эволюционные биологи, изучающие генетику современных животных, предсказывали, что древнейший предок всех двусторонне-симметричных или билатеральных был простым и маленьким, с рудиментарными органами чувств.
Здоровье
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Общество
Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков
Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Происшествия
У вернувшейся из Таиланда ростовчанки заподозрили коронавирус
В регионе усилены меры дезинфекции в пассажирском транспорте, торговых центрах.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Общество
ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса
Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
Наука
«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
Политика
Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США
Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Правительство до 25 марта представит предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.