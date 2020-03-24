В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.

с чего всё началось

С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%. При это потребители отдают предпочтение более бюджетным моделям бит, зато на патроны тратят гораздо больше денег, информирует РБК.

В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

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