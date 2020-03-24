В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.

с чего всё началось

Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.

В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

Политика ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.

Наука Итальянские ученые представили альтернативу кондиционерам Новая система основана на механизме испарения жидкости, однако вместо хладагентов ученые предлагают использовать простую воду и поваренную соль.

Экономика ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.

Общество Россиян из Египта вывезут самолетами авиакомпании «Белавиа» Ранее сообщалось, что почти 2 тыс. граждан РФ не могут покинуть Египет, из них около 950 человек находятся в Шарм-эль-Шейхе, еще столько же в Хургаде.

Авто Минпромторг расширит программу льготного автокредитования Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».

Происшествия Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу Осужденный рассказал о деталях преступления Осужденный пожизненно член банды Цапков Владимир Алексеев (Беспредел) сообщил в СКР новые данные о нераскрытом убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича (застрелен в 2002 году).

Здоровье Съели подчистую: в Литве уничтожены стратегические запасы продовольствия Подавляющее большинство медицинской профессуры и действительно высококлассных врачей сконцентрировано в столице Литвы. в Каунасе, в меньшей степени — в портовой Клайпеде.

Экономика Саудовская Аравия разработала новую нефтяную стратегию выживания Новая стратегия стала ясна 7 марта, когда Саудовская Аравия решила снизить официальную цену продажи и увеличить добычу нефти до более чем десяти миллионов баррелей в день.

Армия и оружие Корпус морской пехоты США лишится всей тяжелой бронетехники Обозреватели издания приводят заявление командующего Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера о том, что КМП США в будущем не будет проводить крупномасштабные военные операции, так как в своем нынешнем виде подразделения морпехов исчерпали свои возможности и не в состоянии противостоять России и Китаю.

Финансы Банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, причем ряд решений был принят еще до решения ЦБ по ключевой ставке.

Общество Коронавирус в Италии: за сутки умерли 743 человека Рим, 24 марта 2020, 20:31 — REGNUM От коронавируса в Италии по данным на вечер вторника, 24 марта, скончались 6820 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на 743, то есть на 12%, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны комиссар Анджело Боррелли.

Происшествия Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге Екатеринбург, 24 марта 2020, 14:44 — REGNUM Свердловские полицейские помогли найти жителей Краснодарского края, не сдавших тест на коронавирус и сбежавших в Екатеринбург.

Политика Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Здоровье Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.