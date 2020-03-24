Коронавирус
ПрофильВ России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
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с чего всё началось
В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.РБК08:14
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Путин лично решил посетить больницу в Коммунарке
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Общество
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Политика
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Общество
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Здоровье
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Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу
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Здоровье
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Экономика
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Хоккей
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Финансы
Банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, причем ряд решений был принят еще до решения ЦБ по ключевой ставке.
Общество
Коронавирус в Италии: за сутки умерли 743 человека
Рим, 24 марта 2020, 20:31 — REGNUM От коронавируса в Италии по данным на вечер вторника, 24 марта, скончались 6820 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на 743, то есть на 12%, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны комиссар Анджело Боррелли.
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Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
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Власти рассказали, сколько стоят сутки лечения больных коронавирусом
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Общество
Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус среди окружающих.
Политика
Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
Общество
Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе
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В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.