Коронавирус

ПрофильПрофильВ России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
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с чего всё началось

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.
РБК08:14

Подробнее о событии

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

РБК08:14

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Московский Комсомолец08:59

Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

Ведомости10:45

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Говорит Москва09:25

В России резко выросли продажи патронов и бит

РЕН ТВ09:22

В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

Lenta.ru11:57

Продажи патронов взлетели в России на фоне пандемии коронавируса

News.ru09:31
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Политика

Путин лично решил посетить больницу в Коммунарке

Газета.Ru 11:10
Общество

В Петербурге закрывают фитнес-клубы, бассейны и фудкорты

Как говорится на сайте правительства города, с 26 марта будут закрыты все фитнес-центры, бассейны, аквапарки, фудкорты в торговых центрах.
Znak.com 08:15
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Офис президента Украины Владимира Зеленского выпустил прогноз по выходу страны из эпидемии коронавируса.
Народные новости 11:12
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Политика

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Lenta.ru 13:27
Наука

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Общество

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В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:32
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
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Экономика

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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes вчера в 10:57
Общество

В Индии введен всеобщий трехнедельный карантин в связи с коронавирусом

Жителям страны будет запрещено покидать свои дома. Это необходимо, «чтобы спасти Индию и каждого индийца», — пояснил Моди.
Эхо Москвы 14:31
Общество

Россиян из Египта вывезут самолетами авиакомпании «Белавиа»

Ранее сообщалось, что почти 2 тыс. граждан РФ не могут покинуть Египет, из них около 950 человек находятся в Шарм-эль-Шейхе, еще столько же в Хургаде.
Интерфакс 11:50
Авто

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Саминвестор 09:39
Общество

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Pravda.Ru 03:25
Происшествия

Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу

Осужденный рассказал о деталях преступления Осужденный пожизненно член банды Цапков Владимир Алексеев (Беспредел) сообщил в СКР новые данные о нераскрытом убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича (застрелен в 2002 году).
Коммерсантъ 11:44
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Евразия Daily вчера в 10:44
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Мойка78 вчера в 23:47
Здоровье

Стало известно, как коронавирус поражает легкие

На 10–13 день наступает пик вирусной пневмонии. Поражение может распространиться на всю долю легкого.
Телеканал 360° 14:30
Экономика

Саудовская Аравия разработала новую нефтяную стратегию выживания

Новая стратегия стала ясна 7 марта, когда Саудовская Аравия решила снизить официальную цену продажи и увеличить добычу нефти до более чем десяти миллионов баррелей в день.
Profinance.ru 11:01
Армия и оружие

Корпус морской пехоты США лишится всей тяжелой бронетехники

Обозреватели издания приводят заявление командующего Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера о том, что КМП США в будущем не будет проводить крупномасштабные военные операции, так как в своем нынешнем виде подразделения морпехов исчерпали свои возможности и не в состоянии противостоять России и Китаю.
Военное дело 08:41
Хоккей

Хоккеист Мозякин не стал продлевать контракт с «Металлургом»

Хоккеист, которому 30 марта исполнится 39 лет, стал свободным агентом. Контракт Мозякина с "Металлургом" закончился.
Вести.Ru 12:25
Финансы

Банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, причем ряд решений был принят еще до решения ЦБ по ключевой ставке.
ПРАЙМ вчера в 20:20
Общество

Коронавирус в Италии: за сутки умерли 743 человека

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REGNUM 13:31
Происшествия

Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге

Екатеринбург, 24 марта 2020, 14:44 — REGNUM Свердловские полицейские помогли найти жителей Краснодарского края, не сдавших тест на коронавирус и сбежавших в Екатеринбург.
REGNUM 07:44
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

Власти рассказали, сколько стоят сутки лечения больных коронавирусом

По словам вице-губернатора Евгения Елина, лечение больного коронавирусом в средней степени тяжести обойдется в день в 140 тыс. рублей.
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Общество

Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус среди окружающих.
Lenta.ru 13:28
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН 13:57
Общество

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе

Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что две недели находится на самоизоляции после поездки по Европе из-за ситуации с новым коронавирусом.
РБК 14:54
Общество

В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
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