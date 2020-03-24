Коронавирус
ПрофильВ России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
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с чего всё началось
В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.РБК08:14
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Политика
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Работу санаториев в России в 2020 году могут приостановить
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Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
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В Нидерландах число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 800
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