Коронавирус

ПрофильПрофильВ России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
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с чего всё началось

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.
РБК08:14

Подробнее о событии

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

РБК08:14

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Московский Комсомолец08:59

Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

Ведомости10:45

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Говорит Москва09:25

В России резко выросли продажи патронов и бит

РЕН ТВ09:22

В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

Lenta.ru11:57

Продажи патронов взлетели в России на фоне пандемии коронавируса

News.ru09:31
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Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поручило ряду министерств и ведомств организовать депортацию поездом граждан Украины из РФ и граждан России с украинской территории.
REGNUM 14:17
Армия и оружие

Истребители Японии сопроводили российские Ту-95МС над Тихим океаном

Отмечается, что на некоторых частях маршрута самолеты сопровождали истребители F-2 ВВС Японии.
РБК 06:24
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Здоровье

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом

В регионе зарегистрирован второй случай заражения COVID-2019. Один из сотрудников Ивановской областной больницы выявлен с коронавирусом.
IvanovoNews вчера в 08:54
Политика

Песков рассказал о поездке Путина в больницу в Коммунарке

РИА Новости 11:13
Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая

Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РИА Новости 14:01
Общество

В Индии ввели всеобщий карантин — для 1,3 миллиарда человек

В Индии ввели всеобщий карантин из-за коронавируса, 1,3 миллиарда жителей страны запрещено покидать свои дома в ближайшие три недели.
Дождь 13:20
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Общество

Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к представителям старшего поколения с просьбой соблюдать домашний режим из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Экономика

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК 13:58
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут на свой странице в Facebook назвал новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Военное дело 22 марта в 23:28
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Piter.tv вчера в 15:17
Экономика

Европе предсказали сильнейший экономический кризис

Аналитики Bloomberg прогнозируют сильнейший экономический кризис в еврозоне на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса.
РИА Новости 14:41
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Происшествия

На Сахалине ФСБ задержала студентов, планировавших массовые расстрелы

«Задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002-го и 2003 года рождения, причастных к пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида», — сообщили в пресс-службе ФСБ.
Daily Storm вчера в 08:14
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 04:14
Происшествия

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

РИА Новости 08:35
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Здоровье

Особый механизм заражения коронавирусом найден

Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирус проникает в организм отличным от других микроорганизмов способом.
ToDay News Ufa 01:21
Общество

Работу санаториев в России в 2020 году могут приостановить

«Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в поручении правительства.
RT на русском 12:11
Армия и оружие

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale

Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Piter.tv 00:26
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

В Липецкой области выявили два новых случая коронавируса

Липецк, 24 марта 2020, 14:13 — REGNUM В Липецкой области выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 07:13
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец 08:29
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Evo-rus.com 04:12
Здоровье

В Нидерландах число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 800

Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за последние сутки.
ТАСС 10:07
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