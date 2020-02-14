Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличились взносы на капитальный ремонт

В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
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Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Известия13 февраля в 16:01

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Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

РБКвчера в 02:21

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАСС13 февраля в 19:28

В России на 10% выросла стоимость капремонта домов

REGNUM13 февраля в 20:35

Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

Телеканал 360°13 февраля в 19:54

В России выросли взносы за капремонт

URA.Ru13 февраля в 19:38

Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Российская газета13 февраля в 23:55

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известия13 февраля в 18:23
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Экономика

В России могут снизить выплаты по ипотеке

Правительство РФ поручило первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 02:38
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В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
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Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Газета.Ru вчера в 04:03
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Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении

Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.
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Вести.Ru вчера в 20:00
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Напомним, что 15 февраля отмечается Всемирный день детей, больных раком. Он был учреждён в 2001 году с целью профилактики детской онкологии.
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«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
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Благодаря изменению высоты полетов лайнеров вклад инверсионных следов в глобальное потепление уменьшится на 91%, а всей авиации в целом – на 56%, подчеркнули климатологи.
RuNews24.ru 12 февраля в 18:25
Политика

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РИА Новости вчера в 12:25
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
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Игры

Google: Baldur’s Gate 3 выйдет в этом году

Larian Studios не спешит раскрывать сроки релиза своей Baldur’s Gate 3, однако Google, похоже, сделала это за бельгийскую команду в свежем объявлении о готовящихся к выходу временных эксклюзивах сервиса Stadia.
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Накануне Александр Ширвиндт заявил, что покидает свой пост, который занимал с 2000 года.
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Футбол

РФС не накажет Тарасова за шутку о коронавирусе

В Российском футбольном союзе (РФС) решили не наказывать бывшего полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Тарасова за шутку о коронавирусе.
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Помпео провёл встречу с главой МИД ФРГ

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RT на русском вчера в 19:38
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Продукты, которые вы не должны есть после 30 лет

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ToDay News Ufa вчера в 10:40
Общество

Правительство одобрило законопроект о бесплатных лекарствах

Правительство России одобрило законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, сообщается на сайте кабинета министров.
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Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
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В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме

В Роспотребнадзоре напомнили, что ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.
РИА Новости 02:47
Политика

Путин высказался об индексации пенсий в России

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Пятый канал 13 февраля в 08:56
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Неделю назад на Милашину напали в гостинице Грозного.
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«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров

Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
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Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 18:57
Космос

Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Ученые получили сигнал из космоса, который повторяется каждые 16 дней.
Что происходит 12 февраля в 10:14
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
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Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
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На пикете в поддержку осужденных по делу «Сети» задержали активистов

РБК вчера в 11:16
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Кокорин прибыл в расположение «Сочи»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушков во время контрольного матча с «Сочи» опубликовал фотографию с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который, как пишет пресса, перейдет в команду Владимира Федотова на правах аренды.
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