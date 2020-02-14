Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличились взносы на капитальный ремонт

В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
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Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
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Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

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Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Российская газетавчера в 23:55

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РБК02:21

В России выросли взносы за капремонт

URA.Ruвчера в 19:38

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАССвчера в 19:28

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известиявчера в 18:23
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ТАСС 02:46
Происшествия

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Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
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РИА Новости 01:28
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Ожидается, что компания представит Windows 10X одновременно с ноутбуком Surface Neo в конце 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 18:48
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Найден способ продолжить получать обновления Windows 7

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Кокорин в ближайшие дни присоединится к «Сочи»

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Экс-глава Калужской области сообщил о переходе в Совет Федерации

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил о своем переходе в Совет Федерации, передает «РИА Новости».
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Китай уже потратил почти $6 млрд на борьбу с коронавирусом и удвоит расходы

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Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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