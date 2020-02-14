Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВзносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Взносы на капремонт в 2019 году выросли на 6-10 процентов, пишет газета "Известия". Средний минимальный взнос на капремонт за 9 месяцев 2019 года, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, увеличился до 8,49 рубля за метр - на 10,4%.
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с чего всё началось

Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
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РБК02:21

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известиявчера в 18:23
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