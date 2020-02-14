Экономика
Lenta.ruВ России увеличились взносы на капитальный ремонт
В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
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с чего всё началось
Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».Известия13 февраля в 16:01
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Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
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Хафтар рассказал, когда наступит прекращение огня в Ливии
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Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
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Как поясняют РИА «Новости», со ссылкой на народный суд Пекина, больных коронавирусом за злонамеренное заражение других ждет «суровое наказание вплоть до смертной казни».
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала свои «пьяные танцы» 16-летней давности
Светлана Лобода показала «пьяные танцы» 16-летней давности.
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