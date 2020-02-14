Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличились взносы на капитальный ремонт

В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
Читать в источнике
Комментировать367
с чего всё началось

Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Известия13 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

РБК14 февраля в 02:21

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известия13 февраля в 18:23

Чукотка отличилась по взносам в Фонд капремонта жилья

REGNUM13 февраля в 23:26

Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

Телеканал 360°13 февраля в 19:54

В России выросли взносы за капремонт

URA.Ru13 февраля в 19:38

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАСС13 февраля в 19:28

В России увеличились взносы на капитальный ремонт

Lenta.ru13 февраля в 23:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:43, Ашберн
Политика

Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 22:16
Гаджеты

Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
REGNUM вчера в 01:44
Политика

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости вчера в 17:35
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
BFM.ru вчера в 13:35
Экономика

Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета.
Вести.Ru вчера в 23:04
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
RT на русском вчера в 16:53
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1770

В Китае число смертельных случаев в результате заболевания, вызванного коронавирусом нового типа возросло до 1770.
Московский Комсомолец вчера в 20:45
Армия и оружие

Россия завершила испытания новой перспективной торпеды

Городовой 14 февраля в 01:54
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес

«Злобная тетка»: Валерию раскритиковали за слова о «совковом мышлении»

Певица отреагировала на это словами "совковое мышление неискоренимо", однако это вызвало новую волну негодования подписчиков.
РИА Новости вчера в 19:49
Происшествия

Самолет Уфа-Пхукет сменил курс и приземлился в Москве

Самолет, который следовал рейсом Уфа-Пхукет, сменил курс и приземлился в аэропорту Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:03
Общество

Работодателям посоветовали нанимать многодетных отцов

В России должны быть проработаны дополнительные меры поддержки работающих многодетных отцов, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.
Lenta.ru 00:14
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
News.ru 14 февраля в 00:32
Шоу-бизнес

«Фрейя очень нестабильна, наркозависимый человек»: невестка Марии Шукшиной выпрашивает деньги

Комсомольская правда вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Общество

Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова из-за его слов о живущих в гражданском браке женщинах.
РИА Новости вчера в 12:21
Политика

Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе»

Представители украинского внешнеполитического ведомства заявили, что не считают план под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом, поскольку он был составлен группой неравнодушных политиков и экспертов, и поэтому является частной инициативой.
REGNUM 14 февраля в 21:05
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News вчера в 04:09
Общество

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
РИА Новости вчера в 17:43
Общество

Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа

Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
ToDay News Ufa вчера в 04:29
Спорт

Конькобежец Кулижников установил мировой рекорд на ЧМ в Солт-Лейк-Сити

Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях – 2020.
Говорит Москва 15 февраля в 23:26
Здоровье

Онкобольные пожаловались на трудный процесс получения инвалидности

Новый регламент Министерства здравоохранения вызвал споры и непонимание у онкобольных пациентов, которые считают, что отныне процесс получения инвалидности и необходимых лекарств станет сложнее.
Невские Новости вчера в 20:28
Политика

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество

Детские сады эвакуируют в крупнейших городах Дальнего Востока

Детские сады эвакуируют утром в понедельник, 17 февраля, во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщили в администрациях городов.
Известия вчера в 22:38
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
РБК вчера в 19:54
Происшествия

В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей

"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
РИА Новости вчера в 18:39
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
News.ru вчера в 09:15
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное