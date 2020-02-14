Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличились взносы на капитальный ремонт

В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
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Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Известия13 февраля в 16:01

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Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

РБК14 февраля в 02:21

Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Российская газета13 февраля в 23:55

В России на 10% выросла стоимость капремонта домов

REGNUM13 февраля в 20:35

Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

Телеканал 360°13 февраля в 19:54

В России выросли взносы за капремонт

URA.Ru13 февраля в 19:38

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАСС13 февраля в 19:28

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известия13 февраля в 18:23
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Расстрелявший людей в Калининграде мужчина умер в больнице

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В России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известия вчера в 03:52
Происшествия

Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве

Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 04:44
Общество

Гидрометцентр сообщил о ранней весне

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна на территории Европейской части России ожидается ранняя, передает ТАСС.
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Происшествия

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Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
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РБК 04:40
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Nike выпустила новые «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой

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Происшествия

В Мордовии три человека погибли в ДТП

В Мордовии под Саранском три человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей.
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Биатлон

Биатлонисты Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификации

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Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
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Власти России внесли изменения в правила использования маткапитала

Правительство России внесло некоторые изменения в порядок использования материнского капитала.
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

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В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

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Гол Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Рому» в матче Серии А

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