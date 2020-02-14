Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличились взносы на капитальный ремонт

В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
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Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Известия13 февраля в 16:01

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В России выросли взносы за капремонт

URA.Ru13 февраля в 19:38

Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Российская газета13 февраля в 23:55

В России на 10% выросла стоимость капремонта домов

REGNUM13 февраля в 20:35

Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

Телеканал 360°13 февраля в 19:54

Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

РБК14 февраля в 02:21

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАСС13 февраля в 19:28

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известия13 февраля в 18:23
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Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

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В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

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РИА Новости вчера в 02:31
Армия и оружие

В Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару

В Багдаде военная база сил коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* подверглась вероятному ракетному удару, передает агентство Рейтер со ссылкой на американский военный источник.
РИА Новости вчера в 20:20
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Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
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Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
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SpaceX дважды отложила запуск спутников Starlink

Компания SpaceX Илона Маска два раза за уикенд отложила запуск новой партии из 60 спутников интернет-связи Starlink.
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Происшествия

Одноклассница рассказала о женщине, застреленной в Калининграде

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News.ru вчера в 22:02
Происшествия

В ДТП под Саратовом погиб младенец

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости вчера в 22:12
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Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
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Здоровье

15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

Число зараженных на борту растет, по последним имеющимся данным, 218 пассажиров, а также членов экипажа судна из различных стран заражены коронавирусом.
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Авто

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Полиция Тольятти проверяет, почему к дому завезли землю с могил

Полиция начала проверку после сообщения о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
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Общество

Смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса могут ввести в Китае

В Китае в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом COVID-2019 и искажает данные о состоянии заболевшего.
Газета.Ru вчера в 23:54
Спорт

Непряева и Йохауг пробегут гонку преследования в рамках «Ски Тура»

В шведском Эстерсунде продолжается лыжная многодневка «Ски Тур», которая проходит в рамках Кубка мира.
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Технологии

Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
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Авто

«КамАЗ» и Sollers обсуждают возможность создания альянса

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Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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Космос

Учеными обнаружена необычная черная дыра с диском внутри

Ученые-астрофизики обнаружили в пределах одной из галактик черную дыру, обладающую уникальной особенностью.
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Общество

Канада эвакуирует граждан с помещенного в карантин лайнера в Японии

РИА Новости 00:26
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Приволжское управление СК на транспорте начало расследование гибели машиниста электропоезда "Ласточка" на станции Владимир.
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Общество

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Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией.
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Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 09:13
Политика

США могут запретить поставки Китаю авиадвигателей

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на поставки в Китай авиадвигателей, произведенных корпорацией General Electric и французской Safran, так как опасается китайских аналогов.
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Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
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