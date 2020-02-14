Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, за девять месяцев прошлого года взносы на капремонт выросли на 10,4%, до 8,49 рубля за квадратный метр. Сообщается, что взносы на капремонт с начала 2020 года повысили 54 региона, в остальных регионах плата осталась на прежнем уровне.

В России увеличились взносы на капремонт

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