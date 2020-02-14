Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ среднем по России взносы на капремонт выросли на 10%

На сегодняшний день средний минимальный взнос составляет 7,7 рублей, что на 6% выше, чем в феврале прошлого года. Увеличение взносов ощутимо затронуло Петербург. Тарифы на капремонт в Северной столице выросли с 4,5 рублей за м2 до 8- 9 рублей за квадратный метр.
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с чего всё началось

Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Известия13 февраля в 16:01

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«Приходит срок капитального ремонта, а денег на него не собрали». Эксперт о нежелании россиян платить за капремонт

ФедералПресс05:31

Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

РБК14 февраля в 02:21

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАСС13 февраля в 19:28

Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

Телеканал 360°13 февраля в 19:54

В России выросли взносы за капремонт

URA.Ru13 февраля в 19:38

В России увеличились взносы на капитальный ремонт

Lenta.ru13 февраля в 23:41

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известия13 февраля в 18:23
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