Экономика
Gazeta.SPbВ среднем по России взносы на капремонт выросли на 10%
На сегодняшний день средний минимальный взнос составляет 7,7 рублей, что на 6% выше, чем в феврале прошлого года. Увеличение взносов ощутимо затронуло Петербург. Тарифы на капремонт в Северной столице выросли с 4,5 рублей за м2 до 8- 9 рублей за квадратный метр.
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с чего всё началось
Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».Известия13 февраля в 16:01
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