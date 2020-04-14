Коронавирус
КоммерсантъВ России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, таких пациентов становится все больше по мере увеличения тестирования здоровых людей.
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Если в начале марта таких было около 10%, то сегодня по ряду регионов, например в Московской области, из общего количества выявленных инфицированных 52% - люди без нарушения состоянии здоровья, которые носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование.
— Анна Попова, российский политикТАСС вчера в 14:22
с чего всё началось
Сергей Собянин несколько дней назад сказал, что мы еще не на пике, а только у подножия вершины.Первый каналвчера в 15:35
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Экономика
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%
"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 08:41
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В России предложили раздавать продуктовые карточки бедным
Ранее 9111.ru писал, что россиянам предложили раздать деньги просто так.
9111.ru вчера в 12:53
Общество
Число заразившихся коронавирусом челябинцев выросло до 55
Челябинск, 15 апреля 2020, 08:48 — REGNUM В Челябинской области число заразившихся коронавирусом достигло 55.
REGNUM 01:48
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
Советская «Мечта» восхитила и покорила сердца поляков
Моравецкий встречает "Мечту" Канцелярия премьера Польши Прибытие советского транспортника Ан-225 "Мечта" (" Мрія"), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков.
REGNUM 02:09
Здоровье
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок, которые сейчас активно используются для защиты от коронавируса.
Дни24 13 апреля в 00:27
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ
РИА Новости вчера в 18:42
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Здоровье
Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией
Осло, 15 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Видеообращение к крымчанам с призывом соблюдать санитарные меры записал депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер.
REGNUM 01:45
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
Коммерсантъ вчера в 22:37
Экономика
«Закон Яровой» готовят к карантину
На исполнение закона ежегодно приходится 10–20% капитальных затрат операторов, оценивают в PwС.
Коммерсантъ вчера в 18:23
Политика
Освобождены от должности руководители надзорных ведомств
Освобождены от должности руководители надзорных ведомств Генпрокурор России Игорь Краснов довел до сведения подчиненных, что указами президента РФ освобождены от должности руководители прокуратур сразу пяти регионов.
Коммерсантъ вчера в 12:29
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Транспорт
В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков
Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают расти
Мировые цены на нефть продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы прибавили в среднем полтора процента.
МИР 24 вчера в 02:25
Происшествия
Жительница Красноярского края разгромила буддийскую ступу
Ариг Ус вчера в 05:11
Футбол
Футбольный сезон в Италии вряд ли возобновится — замглавы минздрава
Чемпионат Италии по футболу, вероятно, не возобновится из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери 14 апреля, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 18:11
Общество
Семьи Дагестана получат 5 тысяч рублей на детей до трех лет
В Дагестане начнут выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет.
Mirmol.ru вчера в 03:24
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию
НАТО займётся сдерживанием России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
News.ru вчера в 08:15
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Армия и оружие
США показали возможности F-35 перед российскими военными в Сирии
Официальный твиттер-аккаунт международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, порадовал своих подписчиков демонстрацией видеоролика с полетом самолета F-35A Lightning II в небе Сирии.
Вечерний курьер вчера в 10:55
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Происшествия
Сбежавшего из больницы в Петербурге пациента задержали в Гатчине
Санкт-Петербург, 15 апреля 2020, 09:00 — REGNUM Сотрудники полиции за несколько часов нашли и задержали пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, который самовольно покинул больницу в Петербурге и скрывался в Ленинградской области.
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