Коронавирус
КоммерсантъВ России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, таких пациентов становится все больше по мере увеличения тестирования здоровых людей.
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Если в начале марта таких было около 10%, то сегодня по ряду регионов, например в Московской области, из общего количества выявленных инфицированных 52% - люди без нарушения состоянии здоровья, которые носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование.
— Анна Попова, российский политикТАСС вчера в 14:22
с чего всё началось
Сергей Собянин несколько дней назад сказал, что мы еще не на пике, а только у подножия вершины.Первый каналвчера в 15:35
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Общество
Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
RT на русском 00:51
Общество
Диетолог рассказала о пользе квашеной капусты при коронавирусе
Комсомольская правда вчера в 22:14
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
Напомним, сотрудники ГИБДД с 15 апреля на въездах в Москву начали проверять наличие пропуска у всех водителей.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
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Транспорт
В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ вчера в 14:15
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РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Политика
В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ
Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.
РБК вчера в 10:24
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Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2
News.ru вчера в 10:10
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 - на три копейки - до 46,10 рубля.
РИА Новости вчера в 23:46
Происшествия
Новосибирский оперштаб сообщил о новых пациентах с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на 9:00 сегодня, 15 апреля, за сутки официально зарегистрированы семь пациентов с коронавирусом, в том числе жительница Бердска.
REGNUM 00:42
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия вчера в 11:54
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Авто
BMW выпустит кроссовер BMW X8 M
Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки.
Автоновости дня вчера в 11:55
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Экономика
Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости вчера в 03:59
Происшествия
В Астрахани умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксировали в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона во вторник.
ТАСС вчера в 13:14
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33
Авто
В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву
В работу проект "борт N1" не отправили по нескольким причинам, но основной называют то, что он не понравился Горбачеву.
Car.ru вчера в 05:57
Шоу-бизнес
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Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Общество
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Главный редактор РИА «Омскинформ» Николай Шпак поинтересовался у губернатора Александра Буркова, будет ли продлен режим самоизоляции в регионе, если количество людей на карантине ежедневно сокращается, заболевшие коронавирусом выздоравливают, и на фоне других регионов Омская область смотрится хорошо.
Город55.ру 00:27
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Шоу-бизнес
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Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
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Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон
Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+.
Piter.tv вчера в 04:00
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Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды
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Армия и оружие
Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию
Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ 12 апреля в 23:41
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру вчера в 07:16