В России увеличилось число впервые выявленных случаев диабета
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В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27 % по сравнению с 2010-м. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.В источнике
С чего всё началось
В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета
В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые имеются в распоряжении RT. Так, в 2019 году диагноз «сахарный диабет» был впервые поставлен 410,5 тыс. россиян.
RT на русском23:00
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