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В России увеличилось число впервые выявленных случаев диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27 % по сравнению с 2010-м. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые имеются в распоряжении RT. Так, в 2019 году диагноз «сахарный диабет» был впервые поставлен 410,5 тыс. россиян.
RT на русском23:00
Подробнее о событии
ТАСС

Выявляемость диабета в России выросла почти на 27%

ТАСС05:02
РИА Новости

Врач объяснил рост заболеваемости диабетом в России

РИА Новости02:23
Lenta.ru

Объяснен рост числа больных диабетом в России

Lenta.ru23:55
Известия

В Минздраве заявили о росте заболеваемости диабетом в России

Известия00:47
РЕН ТВ

В России увеличилась выявляемость случаев сахарного диабета

РЕН ТВ00:10
Газета.Ru

В России стали чаще выявлять сахарный диабет

Газета.Ru01:20
RT на русском

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

RT на русском23:00
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Германия заявила о необходимости России для решения международных проблем

Сообщается, что в том же интервью Маас высоко оценил дипломатические умения российского министра иностранных дел Сергея Лаврова: он отметил, что Лавров последовательно отстаивает российские интересы, но готов искать совместные решения.
Lenta.ru05:04

Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, средства на которые выделялись из федерального бюджета.
Piter.tv04:01
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Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru03:41
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Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известиявчера в 03:47
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Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости00:05
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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