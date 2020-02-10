Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний. Об этом свидетельствуют данные Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. Эксперты предрекли массовый уход российских застройщиков с рынка. «Известия» ознакомились со статистикой и запросили комментарии у экспертов.

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