Экономика

ИзвестияИзвестияВ России увеличилось число застройщиков-банкротов

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. Эксперты предрекли массовый уход российских застройщиков с рынка. «Известия» ознакомились со статистикой и запросили комментарии у экспертов.
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с чего всё началось

Упадок строения: в России удвоилось количество девелоперов-банкротов

Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний. Об этом свидетельствуют данные Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 10:01

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В России выросло число застройщиков-банкротов

АБН01:01

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

Известиявчера в 18:39

В России удвоилось число обанкротившихся застройщиков

РЕН ТВ00:01

Застройщиков-банкротов в России стало больше

Телеканал 360°вчера в 21:41

Российские застройщики массово уходят с рынка. Под угрозой — 17,4 млн квадратных метров жилья

URA.Ruвчера в 18:47

«Количество обманутых дольщиков растет в геометрической прогрессии»

Рамблер00:47

В России увеличилось количество девелоперов-банкротов

ГЛАС.RUвчера в 12:10
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Кино

Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

Псковское агентство информации вчера в 23:40
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Происшествия

Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России

В результате столкновения скоростных катеров в Таиланде возле острова Пхукет погибли двое российских детей — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.
Вести.Ru 00:29
Экономика

Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Российская газета вчера в 09:02
Спорт

У Ласицкене похитили обувь в спорткомплексе ЦСКА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что у неё украли кроссовки в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.
RT на русском 00:59
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Футбол

«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета 08 февраля в 16:45
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Американское издание Breaking Defense обнаружило, что реки являются естественным препятствием для победы в гипотетической войне с Россией.
Газета.Ru 02:09
Политика

Путин поставил приоритетные задачи российским дипломатам

Как сообщало ИА REGNUM, «Фактором Путина» назвал успехи российской дипломатии в деле урегулирования ситуации вокруг военной операции Турции на северо-востоке Сирии российский сенатор Алексей Пушков.
REGNUM 02:28
Общество

В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

Компания «Автодор», в свою очередь, поддержала инициативу, согласно которой главы регионов могли бы самостоятельно определять срок использования шипованных шин.
РБК 00:41
Армия и оружие

СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.
РБК вчера в 21:06
Общество

Наталья Поклонская назвала себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Наталья Поклонская назвала себя «русской украинкой», а также прошла тест ДНК.
OAnews вчера в 10:10
Общество

Лучшие и худшие наряды церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года

Шарлиз Терон Самым запоминающимся в этом году стал выход Шарлиз Терон: актриса, номинировавшаяся на премию за лучшую женскую роль в картине "Скандал", выбрала платье-победитель.
Газета.Ru 02:21
Общество

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
ТАСС вчера в 15:49
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия 08 февраля в 22:44
Общество

Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду

Российские военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Lenta.ru вчера в 23:40
Кино

Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар

Pravda.Ru вчера в 22:34
Здоровье

В омском роддоме №1 врачи изуродовали молодую роженицу

Om1.ru вчера в 20:36
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Дни24 вчера в 06:23
Футбол

Футболисты сборной России проголосовали за лучший фильм года

Чемпионат 02:19
Общество

Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 02:07
Гаджеты

Наконец Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили стабильную Android 10

Российское подразделение Huawei ранее сообщало о планах выпустить обновление для Huawei P20 и Huawei P20 Pro в апреле-июне 2020 года.
iXBT.com 07 февраля в 23:26
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Политика

Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
RuNews24.ru вчера в 17:30
Политика

Российское судно-трубоукладчик вышло из порта Находка

REGNUM вчера в 22:46
Технологии

Ericsson пропустит выставку MWC в Барселоне из-за коронавируса

Производитель телекоммуникационного оборудования из Швеции Ericsson отказался от участия в выставке потребительской электроники Mobile World Congress (MWC) 2020 года, сообщает пресс-служба компании.
REGNUM вчера в 03:49
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