Экономика

ИзвестияИзвестияВ России увеличилось число застройщиков-банкротов

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. Эксперты предрекли массовый уход российских застройщиков с рынка. «Известия» ознакомились со статистикой и запросили комментарии у экспертов.
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с чего всё началось

Упадок строения: в России удвоилось количество девелоперов-банкротов

Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний. Об этом свидетельствуют данные Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 10:01

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При переходе на эскроу-счета увеличилось количество застройщиков-банкротов

ФедералПрессвчера в 23:46

В России увеличилось количество девелоперов-банкротов

ГЛАС.RUвчера в 12:10

Число застройщиков-банкротов увеличилось вдвое

Deita.ruвчера в 22:30

Застройщиков-банкротов в России стало больше

Телеканал 360°вчера в 21:41

Российские застройщики массово уходят с рынка. Под угрозой — 17,4 млн квадратных метров жилья

URA.Ruвчера в 18:47

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

Известиявчера в 18:39

В России удвоилось число обанкротившихся застройщиков

РЕН ТВ00:01
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Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
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Дмитрий Махонин задался вопросом уборки снега в Перми

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Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Футбол

«Барселона» обыграла «Бетис» в матче Примеры

В матче 23-го тура Примеры «Барселона» в гостях одержала победу над «Бетисом».
RT на русском вчера в 16:59
Общество

Мошенники используют новый способ кражи денег с карт

Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».
Коммерсантъ вчера в 23:11
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

РИА Новости вчера в 19:10
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Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета вчера в 05:06
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Адвокат Успенской заявил, что у дочери артистки имеется «диагноз»

Бывший представитель певицы Любови Успенской, адвокат Александр Бенхин заявил, что дочь артистки Татьяна Плаксина "не может отвечать за поступки".
Народные новости вчера в 21:55
Экономика

Российские супермаркеты обошли компанию богатейшего человека мира

Российская компания X5 Retail Group, владеющая сетями супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», обошла по объему выручки за последние пять лет американский интернет-магазин Amazon, владеющий также несколькими онлайн-сервисами и принадлежащий богатейшему человеку в мире Джеффу Безосу.
Lenta.ru 00:45
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru вчера в 05:32
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Общество

Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
РБК вчера в 12:31
Происшествия

Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

РБК 00:15
Происшествия

Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане

В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
Замана 08 февраля в 17:00
Экономика

Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Российская газета вчера в 09:02
Здоровье

В России изменился порядок назначения льготных лекарств

Вступили в силу изменения в приказ Минздрава о порядке назначения лекарственных препаратов, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 20:32
Армия и оружие

Эрдоган собирается шантажировать Россию поставленными С-400

С другой стороны, для Турции весьма важно обеспечить защиту террористов в Идлибе, поскольку в противном случае Эрдоган лишится возможности оккупировать часть территории Сирии, в связи с чем, он попытается надавить на Россию через поставленные на вооружение Турции системы С-400.
Avia.pro вчера в 22:31
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Юрий Газинский: «18 команд в чемпионате? Больше матчей — это плюс»

Спорт-Экспресс вчера в 15:15
Армия и оружие

В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией

В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие

Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане

Двое американских военнослужащих погибли в результате обстрела в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Известия вчера в 00:11
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда

По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
RT на русском 00:20
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Москвы и Минска, прошедшие 7 февраля.
Газета.Ru вчера в 10:01
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Самолет авиакомпании «Победа» не долетел до Екатеринбурга

Вечерние Ведомости вчера в 23:58
Авто

Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
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Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок

Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
РБК вчера в 20:08
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

РИА Новости вчера в 20:22
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Наглядное сравнение возможностей камер Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10

S10 S20 А следующая пара фотографий сделана на камеру Samsung Galaxy S20+ в обычном режиме и при использовании 30-кратного зума.
iXBT.com 00:13
Политика

Лавров назвал оружие, которое Москва готова включить в новый СНВ

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какие типы оружие Москва готова включить в договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Газета.Ru вчера в 17:12
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