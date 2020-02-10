Экономика
ИзвестияВ России увеличилось число застройщиков-банкротов
По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. Эксперты предрекли массовый уход российских застройщиков с рынка. «Известия» ознакомились со статистикой и запросили комментарии у экспертов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
Общество
Коронавирус обнаружен у украинца на судне Diamond Princess
Политика
Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы
Украинская сторона выразила недовольство принятием Советом Европы (СЕ) так называемой комплементарной процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море
Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте
При столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб, шестеро пострадали.
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Кино
«Джокер» номинирован на антипремию «Золотая малина»
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Технологии
Большинство корпоративных сетей в России оказались опасны
Большинство (81 процент) корпоративных сетей и сетей госструктур оказались заражены вредоносным программным обеспечением (ПО).
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Происшествия
Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти
Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Экономика
Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса
Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Экономика
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Хоккей
Шестеркин выйдет в основе на матч «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин выйдет в основе на матч регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса".
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
Дмитрий Махонин задался вопросом уборки снега в Перми
Напомним, ранее жители Перми жаловались в соцсетях на некачественную уборку снега, связывая это с уходом из региона предыдущего губернатора Максима Решетникова.
Гаджеты
Эксперты сравнили Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10
Эксперты сравнили характеристики и функционал Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10. Презентация нового смартфона состоится 11 февраля.
Культура
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Экономика
Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России
В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
Происшествия
В МВД Казахстана сообщили причину беспорядков на юге страны
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".