Экономика

ИзвестияИзвестияВ России увеличилось число застройщиков-банкротов

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. Эксперты предрекли массовый уход российских застройщиков с рынка. «Известия» ознакомились со статистикой и запросили комментарии у экспертов.
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В России стало больше застройщиков-банкротов

Мой Брянск23:29

Число застройщиков-банкротов увеличилось вдвое

Deita.ru22:30

В России увеличилось количество девелоперов-банкротов

ГЛАС.RU12:10

В России стало в два раза больше застройщиков-банкротов

РЕН ТВ21:38

Российские застройщики массово уходят с рынка. Под угрозой — 17,4 млн квадратных метров жилья

URA.Ru18:47

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

Известия18:39

Застройщиков-банкротов в России стало больше

Телеканал 360°21:41
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Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы

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Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
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При столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб, шестеро пострадали.
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Политика

Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Газета.Ru 08:25
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Коммерсантъ 17:39
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«Джокер» номинирован на антипремию «Золотая малина»

Экономика сегодня вчера в 09:34
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Большинство корпоративных сетей в России оказались опасны

Большинство (81 процент) корпоративных сетей и сетей госструктур оказались заражены вредоносным программным обеспечением (ПО).
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Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр

Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
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Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Вести.Ru 13:29
Экономика

Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса

Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.
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Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
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Экономика

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Коммерсантъ 14:54
Хоккей

Шестеркин выйдет в основе на матч «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин выйдет в основе на матч регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса".
Газета.Ru вчера в 19:51
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 19:10
Общество

Дмитрий Махонин задался вопросом уборки снега в Перми

Напомним, ранее жители Перми жаловались в соцсетях на некачественную уборку снега, связывая это с уходом из региона предыдущего губернатора Максима Решетникова.
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Эксперты сравнили Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10

Эксперты сравнили характеристики и функционал Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10. Презентация нового смартфона состоится 11 февраля.
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Культура

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
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Происшествия

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
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Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»

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Экономика

Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России

В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
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В МВД Казахстана сообщили причину беспорядков на юге страны

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Полиция Таиланда ликвидировала устроившего стрельбу военнослужащего

ТАСС вчера в 21:36
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Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

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Газета.Ru 07:59
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