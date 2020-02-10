Экономика

ИзвестияИзвестияВ России увеличилось число застройщиков-банкротов

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. Эксперты предрекли массовый уход российских застройщиков с рынка. «Известия» ознакомились со статистикой и запросили комментарии у экспертов.
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с чего всё началось

Упадок строения: в России удвоилось количество девелоперов-банкротов

Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний. Об этом свидетельствуют данные Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 10:01

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В России выросло число застройщиков-банкротов

АБН01:01

При переходе на эскроу-счета увеличилось количество застройщиков-банкротов

ФедералПрессвчера в 23:46

В России увеличилось количество девелоперов-банкротов

ГЛАС.RUвчера в 12:10

Застройщиков-банкротов в России стало больше

Телеканал 360°вчера в 21:41

Российские застройщики массово уходят с рынка. Под угрозой — 17,4 млн квадратных метров жилья

URA.Ruвчера в 18:47

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

Известиявчера в 18:39

В России удвоилось число обанкротившихся застройщиков

РЕН ТВ00:01
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Происшествия

Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России

Вести.Ru 00:29
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Ещё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

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Коммерсантъ вчера в 23:11
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Российская газета вчера в 05:06
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Число жертв коронавируса превысило 900

Число жертв коронавируса превысило 900.
Lenta.ru вчера в 19:31
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

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Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
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Политика

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Технологии

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Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости вчера в 09:23
Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА

Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль за две минуты в контрольной встрече с московским футбольным клубом ЦСКА на сборах в Испании.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
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Политика

Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

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Число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло в понедельник на 60 человек и достигло 130, передал телеканал TBS.
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Происшествия

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Тринадцатилетний мальчик из Городца выкатился на проезжую часть на «ватрушке», где его сбил автомобиль.
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Донской опустился на две строчки в рейтинге ATP, Медведев — пятый

В обновлённом рейтинге ATP от 10 февраля российский теннисист Евгений Донской опустился на 111-ю строчку.
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Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков.
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Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции.
ТАСС вчера в 23:57
Кино

Брэд Питт пошутил на церемонии вручения «Оскара» про импичмент Трампа

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