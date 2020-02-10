Экономика

ИзвестияИзвестияВ России увеличилось число застройщиков-банкротов

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. Эксперты предрекли массовый уход российских застройщиков с рынка. «Известия» ознакомились со статистикой и запросили комментарии у экспертов.
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с чего всё началось

Упадок строения: в России удвоилось количество девелоперов-банкротов

Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний. Об этом свидетельствуют данные Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 10:01

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В России выросло число застройщиков-банкротов

АБН01:01

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

Известиявчера в 18:39

В России удвоилось число обанкротившихся застройщиков

РЕН ТВ00:01

Застройщиков-банкротов в России стало больше

Телеканал 360°вчера в 21:41

Российские застройщики массово уходят с рынка. Под угрозой — 17,4 млн квадратных метров жилья

URA.Ruвчера в 18:47

«Количество обманутых дольщиков растет в геометрической прогрессии»

Рамблер00:47

В России увеличилось количество девелоперов-банкротов

ГЛАС.RUвчера в 12:10
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Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
Известия 05:31
Экономика

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РБК 05:46
Общество

ФАС назвала «экономическим мародерством» завышение цен на маски

Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах России имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса.
РБК 08:40
Технологии

У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

На форумах Reddit и Microsoft пользователи пожаловались на то, что при попытке выключить или перезагрузить компьютер через «Пуск» система выдает ошибку с текстом «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
Newsler.ru 07:35
Армия и оружие

Назван самый защищенный в истории военный авианосец США

Самым защищенным в истории военным кораблем по версии издания Popular Mechanics стал американский авианосец Theodore Roosevelt.
Московский Комсомолец вчера в 00:30
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Политика

Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Lenta.ru 06:03
Хоккей

Шестёркин стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин попал в число лучших игроков прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
RT на русском 01:12
Происшествия

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске

Пассажир самолета авиакомпании UTair, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, запечатлел на видео момент приземления.
РИА Новости вчера в 06:17
Происшествия

Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска

Двое детей из России, погибшие при столкновении катеров на острове Пхукет 10 февраля, приехали из Челябинска.
Известия 08:23
Биатлон

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Коммерсантъ 05:25
Здоровье

Полпред Николай Цуканов потребовал следить за китайцами на Урале

«Николай Цуканов обратил внимание органов внутренних дел на необходимость сосредоточить усилия по контролю за гражданами Китая, прибывающими в федеральный округ, и их последующим передвижением», — сообщили URA.RU в пресс-службе полпреда президента в УрФО.
URA.Ru 05:12
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Наука

Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Lenta.ru 03:58
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане заявил, что в Европе у него сложился образ "президента мира".
Инфорос 08 февраля в 14:39
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

В сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих, сообщает агентство Anadolu в Twitter.
Lenta.ru 07:34
Экономика

СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
РБК 04:30
Политика

Песков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отмену приказа Минобрнауки, который вводил ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами.
РБК 05:42
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском вчера в 00:13
Общество

ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга

Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском 07:19
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Происшествия

В Москве задержали участника «коронавирусного» пранка в метро

Вести.Ru 07:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Британию

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выйдут в свет в качестве «работающих» членов королевской семьи.
News.ru вчера в 13:17
Здоровье

Онколог назвал единственный действенный способ предотвратить рак

Врач объяснил, что универсального перечня изменений в состоянии здоровья, на которые стоит обратить внимание, не существует.
Алтапресс 08 февраля в 23:58
Шоу-бизнес

Певица МакSим может не вернуться на сцену

Певицу МакSим мучают головные боли и бессонница после аварии, случившейся в 2019 году. Врачи рекомендовали исполнительнице длительный отдых.
НТВ вчера в 15:35
Общество

Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости

Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
РИА Новости 06:15
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМ

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
РИА Новости вчера в 04:36
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