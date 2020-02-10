Экономика
ИзвестияВ России увеличилось число застройщиков-банкротов
По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. Эксперты предрекли массовый уход российских застройщиков с рынка. «Известия» ознакомились со статистикой и запросили комментарии у экспертов.
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Общество
Новый глава Прикамья запланировал первое важное мероприятие
В пресс-службе краевого правительства рассказали URA.RU, что график и тематика заседаний правительства были запланированы заранее, еще до назначения Махонина главой Прикамья.
Кино
«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Армия и оружие
СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Минобороны России опубликовало в понедельник на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти
Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Общество
Красная дорожка премии «Оскар» 2020: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Шарлиз Терон и другие номинанты
Скарлетт Йоханссон Рене Зеллвегер Сирша Ронан Флоренс Пью Шарлиз Терон Марго Робби Лора Дерн Синтия Эриво Кэти Бэйтс Все номинанты на премию «Оскар» в лице Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта, Адама Драйвера, Антонио Бандераса и других актеров, отдали предпочтение классическим костюмам.
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте
При столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб, шестеро пострадали.
Политика
Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволенный из Белого дома эксперт по Украине из СНБ Александр Виндман был недисциплинированным и «сливал» информацию, сообщает РИА Новости.
Политика
Зеленский назвал «проверкой на подлинность» встречу с папой Римским
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу в Ватикане с папой Римским Франциском, цитирует его РИА "Новости".
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Шоу-бизнес
Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном
Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Общество
Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Космос
Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу
Политика
Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
Культура
Билли Айлиш появилась на красной дорожке «Оскара-2020»
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Армия и оружие
США усиленно концентрируют силы в районе нефтяных полей Сирии
Политика
Герб СССР с «Родины-матери» в Киеве предложили демонтировать
34-летний уроженец Киева решил сделать себе пиар на идее демонтажа герба СССР с монумента «Родина-мать», установленном на правом берегу Днепра в 1981 году.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 64
Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине у японского порта Йокогама, составляет 64 человека.
Здоровье
Более 20 групп в детсадах Читы закрыты на карантин
Более 20 групп в детских садах Читы закрыты на карантин из-за сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа.