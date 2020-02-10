Экономика

ИзвестияИзвестияВ России увеличилось число застройщиков-банкротов

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. Эксперты предрекли массовый уход российских застройщиков с рынка. «Известия» ознакомились со статистикой и запросили комментарии у экспертов.
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Число застройщиков-банкротов увеличилось вдвое

Deita.ru22:30

Застройщиков-банкротов в России стало больше

Телеканал 360°21:41

В России увеличилось количество девелоперов-банкротов

ГЛАС.RU12:10

Российские застройщики массово уходят с рынка. Под угрозой — 17,4 млн квадратных метров жилья

URA.Ru18:47

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

Известия18:39

В России стало в два раза больше застройщиков-банкротов

РЕН ТВ21:38
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Общество

Новый глава Прикамья запланировал первое важное мероприятие

В пресс-службе краевого правительства рассказали URA.RU, что график и тематика заседаний правительства были запланированы заранее, еще до назначения Махонина главой Прикамья.
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.
РБК 21:06
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
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Происшествия

Полиция Таиланда ликвидировала устроившего стрельбу военнослужащего

ТАСС вчера в 21:36
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Минобороны России опубликовало в понедельник на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.
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Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Происшествия

Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти

Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Вести.Ru 13:29
Шоу-бизнес

Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»

Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
РИА Новости 20:35
Общество

Красная дорожка премии «Оскар» 2020: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Шарлиз Терон и другие номинанты

Скарлетт Йоханссон Рене Зеллвегер Сирша Ронан Флоренс Пью Шарлиз Терон Марго Робби Лора Дерн Синтия Эриво Кэти Бэйтс Все номинанты на премию «Оскар» в лице Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта, Адама Драйвера, Антонио Бандераса и других актеров, отдали предпочтение классическим костюмам.
Popcornnews.ru 21:30
Происшествия

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

При столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб, шестеро пострадали.
Известия 23:06
Политика

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволенный из Белого дома эксперт по Украине из СНБ Александр Виндман был недисциплинированным и «сливал» информацию, сообщает РИА Новости.
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Зеленский назвал «проверкой на подлинность» встречу с папой Римским

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу в Ватикане с папой Римским Франциском, цитирует его РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:31
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
Шоу-бизнес

Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
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Общество

Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения

Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
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Космос

Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу

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Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
RuNews24.ru 17:30
Культура

Билли Айлиш появилась на красной дорожке «Оскара-2020»

Народные новости 18:33
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
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Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
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Армия и оружие

США усиленно концентрируют силы в районе нефтяных полей Сирии

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Культура

Элтон Джон получил «Оскар» за песню в фильме «Рокетмен»

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Герб СССР с «Родины-матери» в Киеве предложили демонтировать

34-летний уроженец Киева решил сделать себе пиар на идее демонтажа герба СССР с монумента «Родина-мать», установленном на правом берегу Днепра в 1981 году.
Пятый канал 15:40
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«Интер» вышел в лидеры серии А после волевой победы над «Миланом»

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Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

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Общество

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 64

Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине у японского порта Йокогама, составляет 64 человека.
RuNews24.ru вчера в 11:28
Здоровье

Более 20 групп в детсадах Читы закрыты на карантин

Более 20 групп в детских садах Читы закрыты на карантин из-за сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа.
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