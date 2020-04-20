Экономика
КоммерсантъВ России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
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Армия и оружие
В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю
Военные из РФ направились по обходной дороге. В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю.
Piter.tv 01:04
Общество
Власти: в Москве под видом работников ЖКХ действуют мошенники
В Москве под видом работников сферы ЖКХ активизировались мошенники, говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.
РИА Новости 04:20
Армия и оружие
Российский робот получит ударные беспилотники-камикадзе
Life.ru вчера в 23:58
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Шоу-бизнес
Модель намеренно показала целлюлит на фото в бикини и обрадовала фанатов
Lenta.ru вчера в 11:26
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета 04:36
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ вчера в 07:13
Транспорт
Московский метрополитен перестал продавать разовые билеты
Московский метрополитен прекратил продавать разовые билеты в соответствии с указом мэра Сергея Собянин, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
Интерфакс 04:21
Наука
Таяние Евразийского ледяного щита ограничили 500 годами
N+1 вчера в 11:02
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
За минувшие сутки 51 житель России с коронавирусом ушёл из жизни. Об этом 21 апреля сообщили в московском оперштабе.
REGNUM 03:51
Экономика
В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ
Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента.
Lenta.ru 04:41
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Происшествия
В России задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 22 млн рублей
Выявлено более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб составил более 22 млн рублей.
REGNUM 03:41
Общество
В Татарстане выявлено 50 новых случаев коронавируса
По данным на 21 апреля в Татарстане выявлено 50 новых случаев заболевания коронавирусом.
НТР 24 03:29
Здоровье
В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19
Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
Авиакомпании РФ могут остаться без отсрочки по уплате налогов
Согласно действующей редакции правил, компании могут претендовать на отсрочку по налогам на четыре месяца, если их выручка за предыдущий квартал упала более чем на 10% год к году.
Интерфакс 03:38
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Общество
Тульские власти рассказали, как оформить цифровой пропуск
Напомним, вчера, 20 апреля, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков рассказывал губернатору о технической возможности введения электронных пропусков.
Тульская пресса 02:12
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
Район в Горном Алтае закрыли для въезда и выезда
Турочакский район, Алтай, 21 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Турочакский район Республики Алтай временно закрыт для въезда и выезда после выявления там случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:39
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Здоровье
Доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру
Доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру, сообщает «Sputnik Беларусь».
Lenta.ru 03:46
Происшествия
В Курской области подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом
Курск, 21 апреля 2020, 11:46 — REGNUM В Курской области 21 апреля подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:46
Футбол
«Интер» предложил Мертенсу 2-летний контракт на 12 млн евро
Миланцы предложили 32-летнему бельгийцу 2-летнее соглашение с зарплатой 6 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru вчера в 21:42
Происшествия
В Прикамье подтвердили ещё 22 заражения коронавирусом
Пермь, 21 апреля 2020, 11:22 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 апреля, подтверждено 22 новых случая заражения короновирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:22