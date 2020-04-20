Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
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Число прекративших работу ИП с начала эпидемии в России выросло на 77%

РБКвчера в 14:42

В России число потерявших бизнес предпринимателей выросло на 77%

URA.Ruвчера в 15:45

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

Коммерсантъвчера в 15:39

Число закрывшихся за март ИП перевалило за 66 тысяч

News.ruвчера в 16:58

На 77% больше индивидуальных предпринимателей прекратили работу в марте

Ведомостивчера в 12:45

В марте резко подскочило число закрывшихся ИП

ИА Красная Веснавчера в 09:14

Количество прекративших работу ИП в марте выросло на 77%

Интерфаксвчера в 08:01
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Армия и оружие

Российские военные получили первые три беспилотника «Орион»

N+1 вчера в 09:09
1
Происшествия

У пациента и троих врачей владимирской БСП подтвержден коронавирус

У одного из пациентов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира был подтвержден тест на Covid-19.
ГТРК Владимир 04:51
Экономика

В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
988
Общество

Телеведущего Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке

Историка моды, известного телеведущего Александра Васильева, выписали из больницы в Коммунарке после лечения от двусторонней пневмонии.
ТАСС 05:05
8
Происшествия

Организатора митинга во Владикавказе арестовали на два месяца

Вчера на улицы Владикавказа вышли, по некоторым оценкам, тысячи людей с требованием снять режим изоляции, помочь гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии, представить более детальную инфомрацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.
Эхо Москвы 05:32
14
Энергетика

Цена барреля нефти Brent упала ниже $20

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:13
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Политика

В Чечне заметили федеральные войска

Lenta.ru 04:01
713
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
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Транспорт

В России изменят правила дорожного движения

Министерство транспорта внесло предложение внести в ПДД ряд изменений, которые коснуться индивидуальных средств передвижения, предназначенных для пешеходов: гироскутеров, мотоколес и электросамокатов.
32CARS.ru 01:33
2
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
4,8K
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 19 апреля в 10:20
1,9K
Общество

Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине

Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
1
Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
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Единоборства

Первый боец UFC заразился коронавирусом

34-летний американский боец смешанного стиля Лайман Гуд стал первым атлетом UFC, у которого диагностирована коронавирусная инфекция.
ProstoProSport 02:33
Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
497
Общество

Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете

Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах.
Известия 06:15
213
Общество

Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции предложило сохранить действующие размеры штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:06
3
Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
2,1K
Здоровье

Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом рабочих в Алтайском крае

Зараженного уроженца Башкирии обнаружили на Карболихинском руднике под Змеиногорском, что в Алтайском крае.
МедиаКорСеть 05:53
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Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
704
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
988
Общество

Глава Северной Осетии заявил о начале обещанных выплат

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о начале обещанных единовременных выплат гражданам, потерявшим доход из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:25
7
Общество

Власти Италии готовятся представить план выхода из карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей платформе в социальных сетях заявил, что на этой неделе представит план по ослаблению запретов и ограничений, действующих на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 06:17
Политика

Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым меры борьбы с коронавирусом, обе встречи пройдут по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:37
Авто

В России прогнозируют снижение продаж новых авто на 50%

Picsnews.net 03:12
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Технологии

Mail.ru Group запускает сервис групповых видеозвонков в почте

Почта Mail.ru начала тестирование сервиса Видеозвонки, который сможет поддерживать групповые конференции на 100 человек.
NewInform 03:06
Политика

Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой»

Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне.
ТАСС 04:34
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Общество

В Госдуме предложили выплачивать 12 130 рублей всем безработным

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов (ЛДПР) направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением распространить выплату максимального пособия в размере 12 130 рублей на всех безработных.
ТАСС 05:02
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
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