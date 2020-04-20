ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.

Происшествия У пациента и троих врачей владимирской БСП подтвержден коронавирус У одного из пациентов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира был подтвержден тест на Covid-19.

Происшествия Организатора митинга во Владикавказе арестовали на два месяца Вчера на улицы Владикавказа вышли, по некоторым оценкам, тысячи людей с требованием снять режим изоляции, помочь гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии, представить более детальную инфомрацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. 14

Энергетика Цена барреля нефти Brent упала ниже $20 Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов. 130

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 40

Транспорт В России изменят правила дорожного движения Министерство транспорта внесло предложение внести в ПДД ряд изменений, которые коснуться индивидуальных средств передвижения, предназначенных для пешеходов: гироскутеров, мотоколес и электросамокатов. 2

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 4,8K

Энергетика В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию. 319

Единоборства Первый боец UFC заразился коронавирусом 34-летний американский боец смешанного стиля Лайман Гуд стал первым атлетом UFC, у которого диагностирована коронавирусная инфекция.

Общество Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах. 213

Экономика Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. 161

Политика Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 704

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 988

Общество Власти Италии готовятся представить план выхода из карантина Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей платформе в социальных сетях заявил, что на этой неделе представит план по ослаблению запретов и ограничений, действующих на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса.

Политика Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым меры борьбы с коронавирусом, обе встречи пройдут по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Технологии Mail.ru Group запускает сервис групповых видеозвонков в почте Почта Mail.ru начала тестирование сервиса Видеозвонки, который сможет поддерживать групповые конференции на 100 человек.

Политика Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой» Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне. 41

Общество В Госдуме предложили выплачивать 12 130 рублей всем безработным Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов (ЛДПР) направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением распространить выплату максимального пособия в размере 12 130 рублей на всех безработных.