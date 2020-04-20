Экономика
КоммерсантъВ России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
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Происшествия
У пациента и троих врачей владимирской БСП подтвержден коронавирус
У одного из пациентов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира был подтвержден тест на Covid-19.
ГТРК Владимир 04:51
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Общество
Телеведущего Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке
Историка моды, известного телеведущего Александра Васильева, выписали из больницы в Коммунарке после лечения от двусторонней пневмонии.
ТАСС 05:05
Происшествия
Организатора митинга во Владикавказе арестовали на два месяца
Вчера на улицы Владикавказа вышли, по некоторым оценкам, тысячи людей с требованием снять режим изоляции, помочь гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии, представить более детальную инфомрацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.
Эхо Москвы 05:32
Энергетика
Цена барреля нефти Brent упала ниже $20
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:13
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Транспорт
В России изменят правила дорожного движения
Министерство транспорта внесло предложение внести в ПДД ряд изменений, которые коснуться индивидуальных средств передвижения, предназначенных для пешеходов: гироскутеров, мотоколес и электросамокатов.
32CARS.ru 01:33
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 19 апреля в 10:20
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Единоборства
Первый боец UFC заразился коронавирусом
34-летний американский боец смешанного стиля Лайман Гуд стал первым атлетом UFC, у которого диагностирована коронавирусная инфекция.
ProstoProSport 02:33
Общество
Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете
Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах.
Известия 06:15
Общество
Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции предложило сохранить действующие размеры штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:06
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Здоровье
Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом рабочих в Алтайском крае
Зараженного уроженца Башкирии обнаружили на Карболихинском руднике под Змеиногорском, что в Алтайском крае.
МедиаКорСеть 05:53
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
Глава Северной Осетии заявил о начале обещанных выплат
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о начале обещанных единовременных выплат гражданам, потерявшим доход из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Общество
Власти Италии готовятся представить план выхода из карантина
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей платформе в социальных сетях заявил, что на этой неделе представит план по ослаблению запретов и ограничений, действующих на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 06:17
Политика
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым меры борьбы с коронавирусом, обе встречи пройдут по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:37
Авто
В России прогнозируют снижение продаж новых авто на 50%
Picsnews.net 03:12
Технологии
Mail.ru Group запускает сервис групповых видеозвонков в почте
Почта Mail.ru начала тестирование сервиса Видеозвонки, который сможет поддерживать групповые конференции на 100 человек.
NewInform 03:06
Политика
Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой»
Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне.
ТАСС 04:34
Общество
В Госдуме предложили выплачивать 12 130 рублей всем безработным
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов (ЛДПР) направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением распространить выплату максимального пособия в размере 12 130 рублей на всех безработных.
ТАСС 05:02
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08