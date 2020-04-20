Экономика
КоммерсантъВ России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
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Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Энергетика
Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной
Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
Общество
В Кузбассе подтверждено шесть новых случаев коронавируса
За сутки в Кузбассе подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Kursk.com вчера в 06:39
Происшествия
Китайские врачи почернели из-за коронавируса
Причиной неестественного цвета кожи двух врачей стал гормональный дисбаланс, вызванный повреждением печени в результате распространения коронавируса по организму, заявили в клинике.
Lenta.ru вчера в 16:13
Культура
Минкульт разработал меры поддержки музеев и театров
Министр культуры Ольга Любимова заявила, что возместить убытки, которые понесли театры и музеи из-за режима самоизоляции, получится в течение трех месяцев.
Москва 24 вчера в 22:13
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Хоккей
Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры
ГЛАС.RU вчера в 21:25
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 19 апреля в 07:56
Общество
В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце
Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.
News.ru 19 апреля в 07:41
Футбол
«Пескара» сделает игровую форму на основе рисунка 6-летнего фаната
Победил шестилетний Луиджи Д’Агостин, по рисунку которого компания Erreà сделает форму.
Metaratings вчера в 14:45
Общество
За сутки коронавирусом в России заразились шесть тысяч человек
За минувшие сутки в России выявлено 6 060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Русская Планета 19 апреля в 04:32
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
РИА Новости вчера в 09:14
Здоровье
В Приморье два отделения краевой больницы закрылись на карантин
Владивосток, 21 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Два отделения «тысячекоечной» больницы в Приморье закрылись на карантин из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:26
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Скорую медпомощь необходимо срочно вызывать, если температура тела поднимется более 38,5 градуса, рассказал СМИ анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
Evo-rus.com 01:33
Общество
«Яндекс» проводит бесплатное тестирование на коронавирус
«Яндекс» проводит акцию из собственных средств, которые выделил для этого ранее в фонд проекта, а также с помощью партнеров, в число которых входят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG с долей инвестиций Российского фонда прямых инвестиций.
Вести Подмосковья вчера в 13:41
Музыка
Клип Филиппа Киркорова «Романы» выбрали на международный кинофестиваль
РИА Новости вчера в 14:06
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
В недавно построенную инфекционную больницу в поселении Вороновском в Новой Москве поступили первые пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
RT на русском 00:56
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Общество
14 муниципалитетов перешли на очное обучение в Алтайском крае
14 муниципалитетов (сёл и райцентров) перешли на очное обучение.
Катунь 24 00:22
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой поделилась фотографиями с 13-летней дочерью певицы
Дочь Юлии Началовой 13-летняя Вера Алдонина Стоит отметить, что дочь Юлии Началовой не отказалась от встреч со своим отцом – Евгением Алдониным.
Вокруг ТВ вчера в 04:33
Происшествия
В Кузбассе вылечились ещё пять пациентов с коронавирусом
Общее количество пациентов с коронавирусом в Кемеровской области составляет 56 человек, из них 11 вылечились и были выписаны, один скончался.
REGNUM 01:24
Общество
Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России
В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru вчера в 20:31