Экономика
КоммерсантъВ России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
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Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
У берегов Бенина захвачено судно
У берегов Бенина неизвестные захватили контейнеровоз под португальским флагом Tommi Ritscher, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 16:07
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
«Октоберфест-2020» в Германии отменили из-за коронавируса
Фестиваль пива «Октоберфест», который ежегодно проходит осенью в Германии, отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru 13:07
Общество
В Ростове выдано более 170 тыс. пропусков для работающих
По состоянию на 16 часов 20 апреля в Ростове выдано более 170 тыс. пропусков для работающих граждан.
РБК Ростов-на-Дону 10:41
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Общество
В Севастополе все дети до 18 лет получат единовременную выплату
Все без исключения дети, живущие в Севастополе, независимо от места регистрации, получат единовременную выплату в размере 3000 рублей.
Российская газета 13:13
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
Хоккей
Григоренко стал игроком «Коламбуса»
В завершившемся сезоне КХЛ Григоренко набрал 41 очко (19+22) в 49-и матчах регулярного сезона.
ODDS.ru 10:13
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Экономика
Россияне массово бегут снимать наличные после обращений Путина
Массовое снятие денег со счетов было отмечено после обращения к нации президента России Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом, пишет vse42.ru.
ForPost 02:25
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Космос
Разработан способ получать спутниковые данные о растительном покрове Земли в условиях высокой облачности
Исследователи из Центра экологических исследований имени Гельмгольца создали алгоритм APiC, который способен распознавать на кадрах со спутников 19 различных видов сельскохозяйственных культур с высокой точностью.
Naked Science 14:30
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Финансы
Рубль обвалился к доллару и евро из-за дешевой нефти
Утром 20 апреля рубль обвалился к доллару и евро на фоне упавших цен на нефть.
Московский Комсомолец 03:52
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
Энергетика
Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
RT на русском 14:54
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Экономика
Крупнейший нефтетрейдер Азии скрыл убытки на $800 млн
Сингапурская компания Hin Leong Trading, являющаяся одним из крупнейших нефтетрейдеров в мире, скрыла убытки от фьючерсной торговли на сумму $800 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Нефтегазовая вертикаль 10:09
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30
Общество
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска Фото из архива Myslo. С этого дня платформа будет в рабочем состоянии.
MySLO.ru 09:22
Наука
Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах
Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19. Исследования проводились на мышах, крысах и обезьянах.
АБН 06:10
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08