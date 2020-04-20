Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
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Число прекративших работу индивидуальных предпринимателей в марте выросло почти на 80%

Forbes15:49

В России число потерявших бизнес предпринимателей выросло на 77%

URA.Ru15:45

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

Коммерсантъ15:39

Число прекративших работу ИП с начала эпидемии в России выросло на 77%

РБК14:42

На 77% больше индивидуальных предпринимателей прекратили работу в марте

Ведомости12:45

В марте резко подскочило число закрывшихся ИП

ИА Красная Весна09:14

Количество прекративших работу ИП в марте выросло на 77%

Интерфакс08:01
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Энергетика

Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

Известия 15:28
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
2,3K
Общество

У берегов Бенина захвачено судно

У берегов Бенина неизвестные захватили контейнеровоз под португальским флагом Tommi Ritscher, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 16:07
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
7,9K
Общество

«Октоберфест-2020» в Германии отменили из-за коронавируса

Фестиваль пива «Октоберфест», который ежегодно проходит осенью в Германии, отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru 13:07
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Общество

В Ростове выдано более 170 тыс. пропусков для работающих

По состоянию на 16 часов 20 апреля в Ростове выдано более 170 тыс. пропусков для работающих граждан.
РБК Ростов-на-Дону 10:41
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Общество

В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
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Общество

В Севастополе все дети до 18 лет получат единовременную выплату

Все без исключения дети, живущие в Севастополе, независимо от места регистрации, получат единовременную выплату в размере 3000 рублей.
Российская газета 13:13
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Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
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Хоккей

Григоренко стал игроком «Коламбуса»

В завершившемся сезоне КХЛ Григоренко набрал 41 очко (19+22) в 49-и матчах регулярного сезона.
ODDS.ru 10:13
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
2,7K
Экономика

Россияне массово бегут снимать наличные после обращений Путина

Массовое снятие денег со счетов было отмечено после обращения к нации президента России Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом, пишет vse42.ru.
ForPost 02:25
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Космос

Разработан способ получать спутниковые данные о растительном покрове Земли в условиях высокой облачности

Исследователи из Центра экологических исследований имени Гельмгольца создали алгоритм APiC, который способен распознавать на кадрах со спутников 19 различных видов сельскохозяйственных культур с высокой точностью.
Naked Science 14:30
Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

RT на русском 03:06
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Финансы

Рубль обвалился к доллару и евро из-за дешевой нефти

Утром 20 апреля рубль обвалился к доллару и евро на фоне упавших цен на нефть.
Московский Комсомолец 03:52
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Общество

«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
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Энергетика

Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
RT на русском 14:54
Происшествия

В Подмосковье задержан вандал, пытавшийся погасить Вечный огонь

REGNUM 16:21
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
3,3K
Экономика

Крупнейший нефтетрейдер Азии скрыл убытки на $800 млн

Сингапурская компания Hin Leong Trading, являющаяся одним из крупнейших нефтетрейдеров в мире, скрыла убытки от фьючерсной торговли на сумму $800 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Нефтегазовая вертикаль 10:09
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Происшествия

Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
284
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Общество

В Ростовскую область придёт аномальное похолодание

Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30
51
Общество

С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска

С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска Фото из архива Myslo. С этого дня платформа будет в рабочем состоянии.
MySLO.ru 09:22
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Наука

Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах

Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19. Исследования проводились на мышах, крысах и обезьянах.
АБН 06:10
5
Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08
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