Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России увеличилось количество застройщиков-банкротов

По словам аналитиков, многие участники рынка стали банкротами, потому что оказались не готовы к переходу на новую модель работы и проектное финансирование, сообщает издание «Известия».
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с чего всё началось

Упадок строения: в России удвоилось количество девелоперов-банкротов

Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний. Об этом свидетельствуют данные Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 10:01

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В России выросло число застройщиков-банкротов

АБН01:01

«Количество обманутых дольщиков растет в геометрической прогрессии»

Рамблер00:47

Российские застройщики массово уходят с рынка. Под угрозой — 17,4 млн квадратных метров жилья

URA.Ruвчера в 18:47

Застройщиков-банкротов в России стало больше

Телеканал 360°вчера в 21:41

В России удвоилось число обанкротившихся застройщиков

РЕН ТВ00:01

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

Известиявчера в 18:39

В России увеличилось количество девелоперов-банкротов

ГЛАС.RUвчера в 12:10
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Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда

Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
РБК 02:45
Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

РБК 04:00
Гаджеты

В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
Игромания.ру 03:40
Кино

«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер

Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Народные новости вчера в 23:14
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Газета.Ru 03:47
Армия и оружие

ВКС России помешали турецким истребителям войти в воздушное пространство Сирии

Турецкая военная авиация пыталась проникнуть в воздушное пространство Сирии, но этому помешали российские истребители.
Новостной фронт 03:54
Кино

Netflix впервые опубликовал список запрещенных к показу фильмов

VSE42.RU 07 февраля в 23:32
Политика

Священные могилы индейцев взорвали для строительства «стены Трампа»

Строительство барьера на границе США и Мексики, известного как «стена Трампа», затронет заповедник, где находятся священные могилы одного из проживавших здесь индейских племен.
Lenta.ru 01:56
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Здоровье

В Оренбурге школьникам продлили карантин

В Оренбурге 10 февраля принято решение о продлении карантина в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.
REGNUM 04:05
Происшествия

Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Lenta.ru 03:05
Происшествия

Суд оправдал экс-директора фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, который обвинялся в убийстве охранника предприятия.
РБК 04:04
Футбол

«Бавария» намерена приобрести Фирмино

«Бавария» готовится сделать предложение по трансферу форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Soccer.ru 00:35
Здоровье

С 11 февраля все школы Воронежа закрываются на карантин

«В связи с наблюдаемой динамикой заболеваемости ОРВИ и гриппом по рекомендации областного управления Роспотребнадзора приказом управления образования и молодежной политики администрации Воронежа с 11 по 25 февраля будет временно приостановлен учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях города»,- отметили в мэрии.
Коммерсантъ Воронеж 03:30
Авто

Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020

Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
iReactor 08 февраля в 03:37
Экономика

Минск попросил Москву снизить процентную ставку по кредиту на БелАЭС

Белоруссия обратилась к России с просьбой о снижении процентной ставки по кредиту на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) и об отсрочке даты начала выплат по нему.
REGNUM вчера в 09:03
Общество

Жители Швейцарии поддержали уголовное преследование гомофобии

По результатам референдума принятие закона о запрете и преследовании гомофобии поддержали жители Швейцарии, 10 февраля сообщает радио ERR.
Красная весна 01:47
Политика

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
РИА Новости 03:28
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Энергетика

Цены на нефть продолжают падать

Как сообщало 10 февраля ИА REGNUM, эпидемия коронавируса потянула за собой сокращение поставок нефти в Китай, и образовавшийся на рынке избыток нефти снижает мировые цены на топливо.
REGNUM 01:06
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Маршрутный автобус столкнулся с автоцистерной в Тульской области, пострадали семь человек, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
РИА Новости 03:57
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
Общество

Аль Пачино и Роберт Де Ниро появились на ковровой дорожке «Оскара»

Актеры Аль Пачино и Роберт Де Ниро появились на красной ковровой дорожке "Оскара-2020" у театра Dolby в Голливуде, Лос-Анджелес.
Народные новости вчера в 19:25
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности

В 2019 году самый высокий уровень IT-преступности был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – 28,6% от всех преступлений, совершённых в этом регионе за прошлый год, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Псковское агентство информации 01:45
Общество

Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименовать Санкт-Петербург, убрав в названии города приставку «Санкт-».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:46
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Георгий Дарахвелидзе участвует в национальном отборе на самый масштабный песенный конкурс Европы.
Rusargument 07 февраля в 10:02
Футбол

«Уфа» подписала полузащитника сборной Узбекистана

Спорт день за днем 01:26
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
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