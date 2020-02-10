Экономика
RuNews24.ruВ России увеличилось количество застройщиков-банкротов
По словам аналитиков, многие участники рынка стали банкротами, потому что оказались не готовы к переходу на новую модель работы и проектное финансирование, сообщает издание «Известия».
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний. Об этом свидетельствуют данные Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 10:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда
Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
Гаджеты
В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Происшествия
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Армия и оружие
ВКС России помешали турецким истребителям войти в воздушное пространство Сирии
Турецкая военная авиация пыталась проникнуть в воздушное пространство Сирии, но этому помешали российские истребители.
Кино
Netflix впервые опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Политика
Священные могилы индейцев взорвали для строительства «стены Трампа»
Строительство барьера на границе США и Мексики, известного как «стена Трампа», затронет заповедник, где находятся священные могилы одного из проживавших здесь индейских племен.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Здоровье
В Оренбурге школьникам продлили карантин
В Оренбурге 10 февраля принято решение о продлении карантина в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.
Происшествия
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой
Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Происшествия
Суд оправдал экс-директора фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд вынес оправдательный приговор экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, который обвинялся в убийстве охранника предприятия.
Футбол
«Бавария» намерена приобрести Фирмино
«Бавария» готовится сделать предложение по трансферу форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Здоровье
С 11 февраля все школы Воронежа закрываются на карантин
«В связи с наблюдаемой динамикой заболеваемости ОРВИ и гриппом по рекомендации областного управления Роспотребнадзора приказом управления образования и молодежной политики администрации Воронежа с 11 по 25 февраля будет временно приостановлен учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях города»,- отметили в мэрии.
Авто
Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020
Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
Экономика
Минск попросил Москву снизить процентную ставку по кредиту на БелАЭС
Белоруссия обратилась к России с просьбой о снижении процентной ставки по кредиту на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) и об отсрочке даты начала выплат по нему.
Общество
Жители Швейцарии поддержали уголовное преследование гомофобии
По результатам референдума принятие закона о запрете и преследовании гомофобии поддержали жители Швейцарии, 10 февраля сообщает радио ERR.
Политика
Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Энергетика
Цены на нефть продолжают падать
Как сообщало 10 февраля ИА REGNUM, эпидемия коронавируса потянула за собой сокращение поставок нефти в Китай, и образовавшийся на рынке избыток нефти снижает мировые цены на топливо.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Маршрутный автобус столкнулся с автоцистерной в Тульской области, пострадали семь человек, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
Общество
Аль Пачино и Роберт Де Ниро появились на ковровой дорожке «Оскара»
Актеры Аль Пачино и Роберт Де Ниро появились на красной ковровой дорожке "Оскара-2020" у театра Dolby в Голливуде, Лос-Анджелес.
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности
В 2019 году самый высокий уровень IT-преступности был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – 28,6% от всех преступлений, совершённых в этом регионе за прошлый год, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Общество
Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименовать Санкт-Петербург, убрав в названии города приставку «Санкт-».
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Георгий Дарахвелидзе участвует в национальном отборе на самый масштабный песенный конкурс Европы.
Футбол
«Уфа» подписала полузащитника сборной Узбекистана
Общество
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.