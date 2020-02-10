Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России увеличилось количество застройщиков-банкротов

По словам аналитиков, многие участники рынка стали банкротами, потому что оказались не готовы к переходу на новую модель работы и проектное финансирование, сообщает издание «Известия».
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с чего всё началось

Упадок строения: в России удвоилось количество девелоперов-банкротов

Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний. Об этом свидетельствуют данные Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 10:01

Подробнее о событии

В России выросло число застройщиков-банкротов

АБН01:01

«Количество обманутых дольщиков растет в геометрической прогрессии»

Рамблер00:47

В России увеличилось количество девелоперов-банкротов

ГЛАС.RUвчера в 12:10

Застройщиков-банкротов в России стало больше

Телеканал 360°вчера в 21:41

Российские застройщики массово уходят с рынка. Под угрозой — 17,4 млн квадратных метров жилья

URA.Ruвчера в 18:47

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

Известиявчера в 18:39

В России удвоилось число обанкротившихся застройщиков

РЕН ТВ00:01
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Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

ТАСС 01:14
Происшествия

Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН

В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
REGNUM 03:17
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион». Команды забили шесть голов на двоих

«ПСЖ» на своем поле переиграл «Лион» во встрече 24-го тура французской Лиги 1 со счетом 4:2.
Sport24.ru вчера в 16:59
Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

РБК 04:00
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

В Кемеровской области автобус врезался в грузовик

В Кемеровской области произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика, погиб один человек, ещё по меньшей мере трое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском вчера в 05:41
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Известия вчера в 22:17
Общество

Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Российская газета 02:27
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Lenta.ru 02:53
Здоровье

В Ульяновской области продлили карантин из-за превышенного эпидпорога

Уба отметила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом детей возрасте от 7 до 14 лет все еще превышает эпидемиологический порог.
Mosaica.ru 03:13
Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Маршрутный автобус столкнулся с автоцистерной в Тульской области, пострадали семь человек, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
РИА Новости 03:57
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда

Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
РБК 02:45
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

В январе фильм получил главную премию Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) за лучший актерский состав, а также удостоился «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Известия 01:47
Киберспорт

Продюсер DOOM Eternal: «Doom — вредная пища, и мы гордимся этим»

Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Стреттон (Marty Stratton) в интервью Official Xbox Magazine с гордостью назвал предстоящую игру «вредной пищей» с большим количеством «питательных веществ».
3DNews 01:48
Энергетика

Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем

Висит груша — нельзя скушать Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля.
РИА Новости 00:00
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
РИА Новости вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Александр Друзь пожаловался на свою пенсию

Напомним, что в недавнем времени телевизионная ведущая Елена Ханга заявила, что ей абсолютно не хватает пенсии, размер которой достигает 23 000 рублей.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:08
Наука

Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Lenta.ru 03:58
Политика

Лавров заявил о готовности России обменяться послами с Украиной

Россия готова снова обменяться послами с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 01:25
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Происшествия

Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Lenta.ru 03:05
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
Гаджеты

Samsung показала изгибаемый Galaxy Z Flip в рекламе во время Оскара

Всего за пару дней до намеченного анонса во время мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоится 11 февраля, Samsung выпустила содержательную рекламу Galaxy Z Flip прямо во время 92-й церемонии вручения Оскара.
3DNews 00:53
Общество

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Культура

Четвертый сезон «Очень странных дел» станет последним

В сети появилась информация о том, что предстоящий четвертый сезон сериала "Очень странные дела" станет последним, но он будет разделен на две части.
Piter.tv 08 февраля в 09:39
Шоу-бизнес

Киану Ривз пришел на «Оскар» с мамой

Киану Ривз пришел на "Оскар" с мамой Киану Ривз появился на красной дорожке вместе с мамой.
Экспресс газета 03:05
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК 02:06
Общество

В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, борт вырабатывает топливо для совершения экстренной посадки.
Российская газета 03:40
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