Экономика
RuNews24.ruВ России увеличилось количество застройщиков-банкротов
По словам аналитиков, многие участники рынка стали банкротами, потому что оказались не готовы к переходу на новую модель работы и проектное финансирование, сообщает издание «Известия».
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с чего всё началось
Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний. Об этом свидетельствуют данные Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 10:01
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Общество
МВД усилило защиту справок о судимости от подделок
Фото: mvdmedia.ru В будущем ведомство намерено ввести возможность проверки подлинности справки через QR-код в специальном приложении, говорится на сайте "МВД Медиа".
Общество
МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
Кино
«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»
Южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм», говорится в Twitter премии.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Происшествия
Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске
Здоровье
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Политика
Сергей Лавров: разведение сил в Донбассе тормозят США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете", опубликованном в День дипломатического работника, заявил, что на саммите в Париже Украина отказалась зафиксировать задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Общество
Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время из-за урагана
Самолет авиакомпании British Airways благодаря попутному ветру поставил рекорд, выполняя полет из Нью-Йорка в Лондон.
Общество
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Гаджеты
Google Chrome занял 1025 Гбайт ОЗУ на Mac Pro
Google Chrome занял на Mac Pro 1025 Гбайт ОЗУ. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Джонатан Моррисон.
Гаджеты
Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Футбол
«Сельта» с Фёдором Смоловым обыграла «Севилью»
«Севилья» в гостях уступила «Сельте» 9 февраля в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Происшествия
В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину
В Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.
Политика
Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию
67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".
Футбол
Тедеско: «Спартак» просто выиграл турнир
"Спартак" просто выиграл турнир.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Технологии
Mediascope станет совладельцем компании «Цифрасофт»
После заключение контракта Mediascope станет основным совладельцем компании.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Происшествия
Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии
Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.