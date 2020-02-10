Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России увеличилось количество застройщиков-банкротов

По словам аналитиков, многие участники рынка стали банкротами, потому что оказались не готовы к переходу на новую модель работы и проектное финансирование, сообщает издание «Известия».
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с чего всё началось

Упадок строения: в России удвоилось количество девелоперов-банкротов

Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний. Об этом свидетельствуют данные Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 10:01

Подробнее о событии

В России выросло число застройщиков-банкротов

АБН01:01

«Количество обманутых дольщиков растет в геометрической прогрессии»

Рамблер00:47

В России увеличилось количество девелоперов-банкротов

ГЛАС.RUвчера в 12:10

Застройщиков-банкротов в России стало больше

Телеканал 360°вчера в 21:41

Российские застройщики массово уходят с рынка. Под угрозой — 17,4 млн квадратных метров жилья

URA.Ruвчера в 18:47

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

Известиявчера в 18:39

В России удвоилось число обанкротившихся застройщиков

РЕН ТВ00:01
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Общество

МВД усилило защиту справок о судимости от подделок

Фото: mvdmedia.ru В будущем ведомство намерено ввести возможность проверки подлинности справки через QR-код в специальном приложении, говорится на сайте "МВД Медиа".
Известия 06:35
Общество

МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве

РБК вчера в 16:28
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Кино

«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»

Южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм», говорится в Twitter премии.
РБК вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
Bimru.ru вчера в 09:37
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Происшествия

Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

Sibnovosti.ru 03:56
Здоровье

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
Происшествия

В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

Газета.Ru 06:11
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

Сергей Лавров: разведение сил в Донбассе тормозят США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете", опубликованном в День дипломатического работника, заявил, что на саммите в Париже Украина отказалась зафиксировать задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США.
Вести.Ru вчера в 17:36
Политика

Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Lenta.ru 06:03
Общество

Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время из-за урагана

Самолет авиакомпании British Airways благодаря попутному ветру поставил рекорд, выполняя полет из Нью-Йорка в Лондон.
Ридус вчера в 09:53
Общество

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
RT на русском вчера в 13:59
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
Гаджеты

Google Chrome занял 1025 Гбайт ОЗУ на Mac Pro

Google Chrome занял на Mac Pro 1025 Гбайт ОЗУ. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Джонатан Моррисон.
Актуальные Новости 08 февраля в 01:03
Гаджеты

Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»

Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
News.ru 06:35
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Шоу-бизнес

Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»

Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
РИА Новости вчера в 20:35
Футбол

«Сельта» с Фёдором Смоловым обыграла «Севилью»

«Севилья» в гостях уступила «Сельте» 9 февраля в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Красная весна вчера в 15:17
Происшествия

В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину

В Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.
RT на русском 06:47
Политика

Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию

67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".
Накануне.Ru вчера в 16:23
Футбол

Тедеско: «Спартак» просто выиграл турнир

"Спартак" просто выиграл турнир.
Газета.Ru 08 февраля в 23:26
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Технологии

Mediascope станет совладельцем компании «Цифрасофт»

После заключение контракта Mediascope станет основным совладельцем компании.
Sostav.ru 03:50
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Происшествия

Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии

Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Ведомости 03:49
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