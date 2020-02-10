Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России увеличилось количество застройщиков-банкротов

По словам аналитиков, многие участники рынка стали банкротами, потому что оказались не готовы к переходу на новую модель работы и проектное финансирование, сообщает издание «Известия».
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с чего всё началось

Упадок строения: в России удвоилось количество девелоперов-банкротов

Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний. Об этом свидетельствуют данные Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 10:01

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В России выросло число застройщиков-банкротов

АБН01:01

В России увеличилось количество девелоперов-банкротов

ГЛАС.RUвчера в 12:10

В России удвоилось число обанкротившихся застройщиков

РЕН ТВ00:01

Застройщиков-банкротов в России стало больше

Телеканал 360°вчера в 21:41

Российские застройщики массово уходят с рынка. Под угрозой — 17,4 млн квадратных метров жилья

URA.Ruвчера в 18:47

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

Известиявчера в 18:39

«Количество обманутых дольщиков растет в геометрической прогрессии»

Рамблер00:47
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Происшествия

Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Lenta.ru 05:54
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском 11:04
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Газета.Ru 03:47
Общество

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
РБК 06:31
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости вчера в 09:23
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

Коммерсантъ вчера в 22:10
Общество

Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименовать Санкт-Петербург, убрав в названии города приставку «Санкт-».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:46
Футбол

Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Газета.Ru 10:15
Шоу-бизнес

Александр Друзь пожаловался на мизерную пенсию

Александр Друзь признался, что не сможет прожить на свою пенсию, хотя не назвал ее размера.
Солидарность 07:56
Общество

Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра

"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Газета.Ru 11:05
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском 01:36
Происшествия

Шесть человек погибли в Европе в результате шторма «Кьяра»

Шесть человек погибли в Европе в результате шторма "Кьяра", передает агентство Associated press.
Радио Маяк 11:33
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Армия и оружие

Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео

В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Аргументы и Факты вчера в 04:17
Экономика

Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:13
Происшествия

Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка

Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
REGNUM 08:24
Экономика

«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами

По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
Коммерсантъ 01:25
Происшествия

В Сергиевом Посаде произошла массовая драка со стрельбой

Кадры видеосъемки, зафиксировавшей массовую драку с избиением и стрельбой в горде Сергиев Посад, опубликовал 9 февраля Telegram-канал Mash.
Красная весна вчера в 14:19
Общество

Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли

Правительство разрешило выращивание в промышленных целях отдельных видов снотворного мака и конопли.
Российская газета 04:05
Наука

Робот-медсестра научилась безболезненно брать кровь из вены

Американские ученые рассказали о своем новом изобретении - медицинском роботе, который умеет брать кровь из вены не хуже опытной медсестры.
Ридус 08 февраля в 03:54
Происшествия

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске

Пассажир самолета авиакомпании UTair, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, запечатлел на видео момент приземления.
РИА Новости вчера в 06:17
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
Происшествия

Челябинский кот спас хозяйку во время пожара

Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Известия 10:52
Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
Общество

Минтранс сохранил шипы российским автомобилистам

Министерство транспорта России заявило о невозможности увеличения срока запрета на использование шипованной резины для автомобилистов.
Уралинформбюро вчера в 23:05
Экономика

СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
РБК 04:30
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям Сирии после гибели своих военных

РБК 09:03
Футбол

Сергей Семак не подтвердил продление контракта с «Зенитом»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу продления контракта с петербургским клубом.
Piter.tv 08:04
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 08:59
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