Правительство России в 2020 году проведет индексацию материнского капитала на 3,8 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Отмечается, что размер материнского капитала увеличится до 466 тысяч 617 рублей.

В России увеличится материнский капитал в 2020 году

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