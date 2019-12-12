Экономика
News.ruГосдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году
Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Это составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Кино
Создатели «Игры престолов» спродюсируют фильм о Лавкрафте
Политика
«Нафтогаз» создаст информационный штаб
«Нафтогаз Украины» намерен создать информационный штаб в случае прекращения транзита газа из России.
Биатлон
Биатлонист Логинов завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Экономика
C 2020 стоимость услуг сотовой связи может резко подорожать
Рост стоимости тарифов и услуг будет обусловлен, ко всему прочему, обязательством операторов сотовой связи реализовать условия «пакета Яровой» и законопроект об суверенности Рунета.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Авто
Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии
Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Кузбассе осудили двух рабовладельцев
Политика
Врио губернатора Иркутской области первым делом поедет в Тулун
Первым делом, которое совершит врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев после назначения на эту должность, станет поездка в Тулун, пострадавший от летнего наводнения.
Армия и оружие
Песков назвал испытание США ракеты сломом ДРСМД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал испытание баллистической ракеты наземного базирования, которое недавно было проведено США, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Спорт
Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского
Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
Здоровье
Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка
Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.
Здоровье
Врачам заплатят полмиллиона рублей за переезд в Норильск
Власти Норильска рассматривают возможность повысить единовременные выплаты приглашенным врачам до 500 тысяч рублей.
Экономика
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Происшествия
Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания
В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.
Космос
На Юпитере зафиксировали появление нового гигантского шторма
Космическому аппарату удалось зафиксировать всю необходимую информацию, позволяющую оценить масштаб гигантских циклонов на Юпитере: возле северного полюса их оказалось 9 штук, южного – 6. Ключевой вопрос, который рассматривали исследователи, заключался в проблеме стабильности сформированного воздушного потока – его можно сравнить с земными вихрями, формирующимися за несколько недель.
Наука
Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать
Ученых давно интересует, как развивались протостадии танца у древних предков человека.
Общество
Часть январских пенсий выплатят до Рождества
Выплата пенсии жителям Йошкар-Олы через ЗАО «Служба доставки» планируется осуществить по графику: 3 января — за 3 и 4 января; 4 января — за 5 и 6 января; 5 января — за 7 и 8 января.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Общество
Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов
Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.