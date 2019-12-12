Экономика

News.ruNews.ruГосдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году

Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Это составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUM00:26

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБКвчера в 06:29

Выше инфляции

Российская газетавчера в 05:55

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новостивчера в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34
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Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

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Создатели «Игры престолов» спродюсируют фильм о Лавкрафте

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«Нафтогаз» создаст информационный штаб

«Нафтогаз Украины» намерен создать информационный штаб в случае прекращения транзита газа из России.
Нефтегазовая вертикаль 08:32
Биатлон

Биатлонист Логинов завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
РБК 10:01
Экономика

C 2020 стоимость услуг сотовой связи может резко подорожать

Рост стоимости тарифов и услуг будет обусловлен, ко всему прочему, обязательством операторов сотовой связи реализовать условия «пакета Яровой» и законопроект об суверенности Рунета.
Карелинформ 10 декабря в 23:32
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Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Авто

Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
CarsWeek.ru 04:13
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 16:38
Происшествия

В Кузбассе осудили двух рабовладельцев

Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:48
Политика

Врио губернатора Иркутской области первым делом поедет в Тулун

Первым делом, которое совершит врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев после назначения на эту должность, станет поездка в Тулун, пострадавший от летнего наводнения.
Областная газета (г. Иркутск) 03:29
Армия и оружие

Песков назвал испытание США ракеты сломом ДРСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал испытание баллистической ракеты наземного базирования, которое недавно было проведено США, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:22
Спорт

Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского

Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
Примечания 07:05
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
РИА Новости вчера в 08:26
Здоровье

Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка

Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.
Волга-Медиа вчера в 00:38
Здоровье

Врачам заплатят полмиллиона рублей за переезд в Норильск

Власти Норильска рассматривают возможность повысить единовременные выплаты приглашенным врачам до 500 тысяч рублей.
Lenta.ru 11:07
Экономика

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
РИА Новости вчера в 08:45
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru 12:15
Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

РИА Новости 11:47
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Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru 11 декабря в 17:15
Происшествия

Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания

В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.
Известия 03:51
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Интерфакс 08:23
Космос

На Юпитере зафиксировали появление нового гигантского шторма

Космическому аппарату удалось зафиксировать всю необходимую информацию, позволяющую оценить масштаб гигантских циклонов на Юпитере: возле северного полюса их оказалось 9 штук, южного – 6. Ключевой вопрос, который рассматривали исследователи, заключался в проблеме стабильности сформированного воздушного потока – его можно сравнить с земными вихрями, формирующимися за несколько недель.
OAnews 12:10
Наука

Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать

Ученых давно интересует, как развивались протостадии танца у древних предков человека.
Naked Science вчера в 12:33
Общество

Часть январских пенсий выплатят до Рождества

Выплата пенсии жителям Йошкар-Олы через ЗАО «Служба доставки» планируется осуществить по графику: 3 января — за 3 и 4 января; 4 января — за 5 и 6 января; 5 января — за 7 и 8 января.
MariMedia вчера в 05:50
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
РБК 17:54
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия 19:47
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 17:36
Общество

Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Известия 11:33
Кино

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»

Интерфакс 17:36
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