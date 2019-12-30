Экономика

Тамбовский курьерТамбовский курьерВ России увеличится минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.
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МРОТ снова увеличился в РФ

News.ru01:24

Зарплаты россиян вырастут в 2020 году

Владивосток-Новости30.12.19 в 02:05

Пока жители России спали, у них увеличились зарплаты

Vologda-poisk.ruвчера в 22:06

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАССвчера в 16:08

МРОТ в России увеличится на 7,5% с нового года

РЕН ТВвчера в 16:27

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

REGNUMвчера в 16:00

Минимальный размер оплаты труда с сегодняшнего дня вырастет почти на тысячу рублей

Эхо Москвы00:01
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Армия и оружие

Перенесён срок сдачи военным атомной подлодки «Князь Владимир»

REGNUM вчера в 13:01
Политика

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов.
РБК вчера в 19:35
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Путин присвоил звание генерала замначальника петербургского главка МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-майора заместителю начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаилу Ильину.
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Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
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Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

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Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
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РБК 30.12.19 в 06:00
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России, говорится в решении федерального судьи Джейн Бойл.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

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РБК 30.12.19 в 21:34
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Райола: «Погба хочет выигрывать трофеи с „Манчестер Юнайтед“»

Поль хочет добиваться успеха, быть счастливым, завоёвывать трофеи, и он предпочёл бы делать это в "Манчестер Юнайтед".
Soccer.ru 30.12.19 в 17:54
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Владимир Сипягин проверит скандальную больницу в Струнино

30 декабря Сипягин проинспектирует, как выполнено поручение Владимира Путина о проведении ремонтных работ и оснащении современным медицинским оборудованием районной больницы и детской поликлиники в Струнино, сообщает пресс-служба обладминистрации.
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Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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Капитан сборной Канады извинился перед россиянами за поведение на МЧМ

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Землетрясение произошло у берегов Камчатки

У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

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Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
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