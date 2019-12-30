Общество

ВЛуки.руВЛуки.руС 1 января в России повышается МРОТ

В России с 1 января 2020 года увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – до 12 130 рублей. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, которые приводит ТАСС, повышение коснется 3,2 млн человек.
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Пока жители России спали, у них увеличились зарплаты

Vologda-poisk.ruвчера в 22:06

Зарплаты россиян вырастут в 2020 году

Владивосток-Новости30.12.19 в 02:05

В России повышается уровень МРОТ

Русская Планета28.12.19 в 17:55

С 1 января 2020 года повысится МРОТ

ИА ЯСИА28.12.19 в 22:30

МРОТ повысился на 850 рублей

SakhaNews28.12.19 в 18:40

Через несколько дней зарплаты будут повышены

Общественная служба новостей29.12.19 в 04:03

Путин подписал: насколько увеличится МРОТ в России

РЕН ТВ28.12.19 в 17:35
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Культура

«Мы онемели, когда Ельцин выступил и назначил Путина и.о.»

Исполняется 20 лет с того 31 декабря, когда в новогоднюю ночь президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе, а вслед за ним с новогодним обращением к россиянам обратился и.о. главы государства Владимир Путин.
Московский Комсомолец вчера в 01:13
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Хоккей

Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
АБН вчера в 16:24
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Энергетика

Болгария начала получать газ из «Турецкого потока»

C 1 января Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток».
Lenta.ru 02:24
Общество

В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах

В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Lenta.ru 00:15
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Экономика

Вступил в силу закон о продаже жилья без уплаты налога

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который смягчает правила уплаты подоходного налога (НДФЛ) с продаваемой квартиры, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:50
Армия и оружие

США из-за атаки на посольство в Ираке отправят в регион 750 военных

США незамедлительно направят на Ближний Восток 750 военных из-за нападения протестующих на посольство в Багдаде, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Коммерсантъ 01:59
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Lenta.ru вчера в 07:01
Спорт

Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.
РИА Новости вчера в 09:10
Кино

Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

РИА Новости вчера в 08:43
Экономика

В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 23:19
Политика

Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)

Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
ИноСМИ вчера в 12:30
Общество

Минюст предложил признать устаревшими 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР

Министерство юстиции предложило признать устаревшими более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР.
Аргументы и Факты вчера в 13:38
Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Интерфакс вчера в 11:49
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня вчера в 06:28
Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом.
Lenta.ru вчера в 18:52
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском вчера в 23:37
Политика

Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
Пятый канал вчера в 02:10
Общество

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
ТАСС вчера в 18:54
Гаджеты

В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста

Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.
Astera 29.12.19 в 16:59
Авто

Кроссовер Kia XCeed сертифицировали в России

Корейский автогигант Kia получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на новый внедорожный хэтчбек XCeed для России.
Новые автомобили вчера в 01:05
Политика

Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС

С 1 января Хорватия вступает в обязанности председателя Совета Европейского союза, эти полномочия Загреба продлятся до 30 июня 2020 года.
Интерфакс вчера в 21:26
Общество

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:03
Армия и оружие

Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО

Ferra вчера в 07:24
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Известия 00:08
Политика

Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
РИА Новости 01:17
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети

Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
ФАН вчера в 03:41
Общество

На Украине подняли минимальную зарплату

Стало известно, что власти «незалежной» увеличили размер минимальной зарплаты на 11%.
Свободная Пресса вчера в 23:58
Как работают Яндекс.Новости?
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