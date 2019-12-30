В России с 1 января 2020 года увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – до 12 130 рублей. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, которые приводит ТАСС, повышение коснется 3,2 млн человек.

С 1 января в России повышается МРОТ

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