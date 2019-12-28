Общество

Газета.RuГазета.RuЭксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен

Благодаря увеличению показателя, большее количество семей сможет претендовать на помощь от государства. Однако, по словам экспертов, эта прибавка поможет россиянам лишь сводить концы с концами. Цены в Новом году на целый ряд товаров вырастут.
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С 1 января россиян ждут прибавки: Кому и на сколько повысят зарплату

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Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

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Вести.Ru 30.12.19 в 05:11
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

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СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
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Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.
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Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
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Покупать в интернете за границей стало сложнее

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Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

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Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
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Здоровье

Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака

Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
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