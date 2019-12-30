Экономика
Тамбовский курьерВ России увеличится минимальный размер оплаты труда
С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.
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Политика
Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
Путин поздравил россиян с новым 2020 годом
Происшествия
Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане
Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.
Общество
В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Космос
Илон Маск назвал дату первого полета Starship
Общество
Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Фигурное катание
Алина Загитова во время автограф-сессии оттолкнула фанатку
Во время фотосессии и раздачи автографов Загитова всем своим видом показывала, что она неприкасаемая.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Как сообщает сайт 32cars.ru, кроссовер Outlander третьего поколения вышел почти 8 лет назад, после чего несколько раз подвергался обновлениям.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Происшествия
На Тайване аварийно приземлился вертолет с начальником генштаба
Связь потеряна с вертолетом министерства обороны Тайваня, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, включая начальника генштаба, сообщают китайские СМИ.
Баскетбол
Умер бывший комиссар NBA Дэвид Стерн
Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Дэвид Стерн умер в возрасте 77 лет.
Авто
Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто
Гаджеты
Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD
Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen.
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом
Космос
Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки
Первые кадры аэрокосмической съемки, полученные с помощью нового китайско-бразильского спутника CBERS-4A, успешно переданы на Землю.
Единоборства
Райан Бейдер вызвал на бой за титул Bellator Иржи Прохазку
Чемпион Bellator в полутяжелом и тяжелом весах Райан Бейдер вызвал на бой чемпиона Rizin в полутяжелом весе Иржи Прохазку.
Культура
Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером
Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Общество
МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать жителей из зон ЧС
МЧС России разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС), передает ТАСС.
Кино
На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Происшествия
Число погибших на пожарах в Австралии достигло 17
В Австралии число погибших в результате мощных лесных пожаров достигло 17, в штате Виктория четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило Associated Press.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.