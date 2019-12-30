Экономика

Тамбовский курьерТамбовский курьерВ России увеличится минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.
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Величина минимального размера оплаты труда в России повысилась на 850 рублей

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Эксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен

Газета.Ru30.12.19 в 00:16

МРОТ снова увеличился в РФ

News.ru01:24

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАССвчера в 16:08

С 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 850 руб

Гарант30.12.19 в 02:54

С января МРОТ повысят на 7,5%, маткапитал - на 3,8%

Интерфакс02:42

Путин официально повысил МРОТ

Накануне.Ru29.12.19 в 18:41
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Во время фотосессии и раздачи автографов Загитова всем своим видом показывала, что она неприкасаемая.
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Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
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Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
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В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
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Как сообщает сайт 32cars.ru, кроссовер Outlander третьего поколения вышел почти 8 лет назад, после чего несколько раз подвергался обновлениям.
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Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Дэвид Стерн умер в возрасте 77 лет.
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Первые кадры аэрокосмической съемки, полученные с помощью нового китайско-бразильского спутника CBERS-4A, успешно переданы на Землю.
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