Экономика

Тамбовский курьерТамбовский курьерВ России увеличится минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.
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Величина минимального размера оплаты труда в России повысилась на 850 рублей

Эхо Москвывчера в 10:18

С января МРОТ повысят на 7,5%, маткапитал - на 3,8%

Интерфаксвчера в 02:42

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАСС31.12.19 в 16:08

МРОТ снова увеличился в РФ

News.ruвчера в 01:24

С 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 850 руб

Гарант30.12.19 в 02:54

Эксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен

Газета.Ru30.12.19 в 00:16

Путин официально повысил МРОТ

Накануне.Ru29.12.19 в 18:41
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Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

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Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский договор, заключённый с российской стороной в 1920 году, до сих пор действует, в том числе и в вопросе эстонско-российской границы.
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Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

URA.Ru вчера в 14:08
Общество

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
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Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
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МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

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РИА Новости вчера в 19:41
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Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

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Боец смешанного стиля представляющий Дагестан Али Исаев нокаутировал своего оппонента американца Джареда Рошольта.
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Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300

Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
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Политика

Посол США в Польше ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что виновниками Второй мировой войны были фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин.
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
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Общество

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Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и обнаружил почти 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса.
Известия 00:35
Политика

Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в 2019 году

Более 196 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке в 2019 году.
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Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
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Происшествия

В жилом доме в Твери произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
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Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

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SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

О поворотах судьбы, любви и неудачах расскажет SmolDaily.ru в новогоднем гороскопе.
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Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
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Пожар в жилом доме в Астрахани удалось локализовать

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В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
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Индикатор вчера в 09:38
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости вчера в 16:31
Армия и оружие

В Сирии в результате ракетных ударов погибли восемь человек

В результате ракетных ударов в сирийском Идлибе погибли по меньшей мере восемь человек, передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 22:59
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