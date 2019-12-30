Общество

Тамбовский курьерТамбовский курьерВ России увеличится минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.
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Минимальный размер оплаты труда с сегодняшнего дня вырастет почти на тысячу рублей

Эхо Москвы00:01

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

REGNUMвчера в 16:00

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАССвчера в 16:08

МРОТ в России увеличится на 7,5% с Нового года

РЕН ТВвчера в 16:27

Пока жители России спали, у них увеличились зарплаты

Vologda-poisk.ruвчера в 22:06

Зарплаты россиян вырастут в 2020 году

Владивосток-Новости30.12.19 в 02:05

МРОТ повысился на 850 рублей

SakhaNews28.12.19 в 18:40
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона

Wday.ru вчера в 02:00
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
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Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
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Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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В России повысили цены на водку и коньяк

«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT.
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Повышение утильсбора, регистрация машин в автосалонах, запрет на езду без номеров, новые правила экзамена на права.
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Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.
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Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
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Сотрудники корпорации Microsoft заявили о краже хакерами из КНДР данных, связанных с ядерным оружием.
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В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
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Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей

Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
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В Амурской области пропал двухлетний мальчик

В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
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Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
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Apple запатентовала iPhone с сенсорным дисплеем на боку

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75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

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В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
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