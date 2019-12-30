Экономика

448 вёрст448 вёрстВ России повысили минимальный размер оплаты труда

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, с 1 января 2020 года он увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей.
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Величина минимального размера оплаты труда в России повысилась на 850 рублей

Эхо Москвы10:18

С января МРОТ повысят на 7,5%, маткапитал - на 3,8%

Интерфакс02:42

Эксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен

Газета.Ru30.12.19 в 00:16

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАССвчера в 16:08

С 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 850 руб

Гарант30.12.19 в 02:54

МРОТ снова увеличился в РФ

News.ru01:24

Путин официально повысил МРОТ

Накануне.Ru29.12.19 в 18:41
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