Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, с 1 января 2020 года он увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей.

Политика Британия предложила сделать Россию членом НАТО Как выяснилось, британское министерство обороны выступало с предложением включить Российскую Федерацию в альянс стран НАТО в 1995 году.

Происшествия В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.

Происшествия В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.

Футбол Защитник Сигурдссон покинул «Ростов» «Ростов» в официальном Twitter сообщил, что исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул команду.