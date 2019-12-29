С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.

Гаджеты Radeon RX 5900 XT не оставит GeForce RTX 2080 Ti никаких шансов Модели RX 5700 и RX 5700 XT были представлены в начале лета, RX 5500 XT вышла буквально пару недель назад, а RX 5600 XT ожидается в январе.

Политика Дональд Трамп подпишет торговую сделку с Китаем 15 января Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет частичную торговое соглашение с Китаем в Белом доме 15 января и позже посетит Пекин, чтобы начать новый раунд торговых переговоров, сообщает ЕНВ.

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.

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Происшествия В Свердловской области загорелся ангар Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

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Здоровье Врачи получат выплаты за раннее выявление онкозаболеваний Врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты с 1 января 2020 года, передает телеканал "Якутия 24".

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.