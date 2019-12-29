Экономика

Тамбовский курьерТамбовский курьерВ России увеличится минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.
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Величина минимального размера оплаты труда в России повысилась на 850 рублей

Эхо Москвывчера в 10:18

Путин официально повысил МРОТ

Накануне.Ru29.12.19 в 18:41

МРОТ снова увеличился в РФ

News.ruвчера в 01:24

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАСС31.12.19 в 16:08

С 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 850 руб

Гарант30.12.19 в 02:54

Эксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен

Газета.Ru30.12.19 в 00:16

С января МРОТ повысят на 7,5%, маткапитал - на 3,8%

Интерфаксвчера в 02:42
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Дональд Трамп подпишет торговую сделку с Китаем 15 января

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Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
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Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на 10 лет

Изначально планировалось, что ЗРК поступит на вооружение армии России в 2015 году.
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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
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В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек

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В Свердловской области загорелся ангар

Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
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Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»

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Воодушевляющее видео NASA о планах на 2020 год

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