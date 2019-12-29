Экономика
Тамбовский курьерВ России увеличится минимальный размер оплаты труда
С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.
Читать в источнике
Оценить2229
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Политика
Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем
Гаджеты
Radeon RX 5900 XT не оставит GeForce RTX 2080 Ti никаких шансов
Модели RX 5700 и RX 5700 XT были представлены в начале лета, RX 5500 XT вышла буквально пару недель назад, а RX 5600 XT ожидается в январе.
Политика
Дональд Трамп подпишет торговую сделку с Китаем 15 января
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет частичную торговое соглашение с Китаем в Белом доме 15 января и позже посетит Пекин, чтобы начать новый раунд торговых переговоров, сообщает ЕНВ.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Авто
Этот DeLorean находился в гараже последние 32 года
Похоже, что находки старинных автомобилей в заброшенных сараях, которые получили название «капсулы времени» становятся все более и более распространенными в последнее время.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Общество
В России вступил в силу закон о любительской рыбалке
В России с 1 января 2020 года вступил в силу закон о любительском рыболовстве.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на 10 лет
Изначально планировалось, что ЗРК поступит на вооружение армии России в 2015 году.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Происшествия
В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек
Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
Происшествия
В Свердловской области загорелся ангар
Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Политика
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
Происшествия
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления
В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»
Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
Футбол
«Челси» может купить форварда ЦСКА Чалова за £20 млн
Английский "Челси" нацелен на приобретение российского форварда московского ЦСКА Федора Чалова в зимнее трансферное окно, сообщает Express.
Здоровье
Врачи получат выплаты за раннее выявление онкозаболеваний
Врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты с 1 января 2020 года, передает телеканал "Якутия 24".
Политика
Появилось видео с беспорядками у посольства США в Багдаде
В сети появилось видео c беспорядками у посольства США в Багдаде, начавшимися после авиаударов по позициям шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".
Шоу-бизнес
Мама Ксении Собчак примерила образ Снегурочки
Судя по всему, мама Ксении Собчак решила порадовать любимого внука, примерив образ Снегурочки.
Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Космос
Воодушевляющее видео NASA о планах на 2020 год
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Футбол
Защитник киевского «Динамо» Сидклей перешёл в «Коринтианс»
По информации портала Transfermarkt, защитник киевского "Динамо" Сидклей перешел в "Коринтианс" на правах аренды.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Футбол
Один из лучших бомбардиров Лиги 1 мог перейти в «Спартак»
В текущем сезоне Лиги 1 Осимхен провел 18 матчей, забил 10 голом и отдал 4 ассиста.