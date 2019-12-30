Экономика

Тамбовский курьерТамбовский курьерВ России увеличится минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.
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Величина минимального размера оплаты труда в России повысилась на 850 рублей

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Накануне.Ru29.12.19 в 18:41
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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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Источник: Фернандо вернётся в «Спартак», китайский клуб отказался от выкупа игрока

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Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
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Во время фотосессии и раздачи автографов Загитова всем своим видом показывала, что она неприкасаемая.
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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

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По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
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Масштабная эвакуация началась на юго-востоке Австралии из-за лесных пожаров. Несколько тысяч туристов были вынуждены покинуть места отдыха.
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