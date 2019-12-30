Экономика
Тамбовский курьерВ России увеличится минимальный размер оплаты труда
С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.
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Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
В декабре вертолет «Черный ястреб» Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миннесота. На его борту находились три человека.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Россия и Украина подписали газовое соглашение
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Здоровье
Туляков предупреждают о кори, бешенстве и сибирской язве
Роспотребнадзор Тульской области предупреждает жителей региона о том, что в некоторых европейских странах обострилась ситуация с заболеваемостью корью, бешенством, лихорадками Западного Нила и Денге, сибирской язвой.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Футбол
Источник: Фернандо вернётся в «Спартак», китайский клуб отказался от выкупа игрока
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Общество
Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января
Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
Политика
Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи
Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи.
Политика
Вашингтон назначил временного поверенного в делах на Украине
Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.
Происшествия
Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Экономика
Китайский народный банк снизил коэффициент требуемых резервов
Китайский народный банк (Центробанк) объявил в среду о снижении с 6 января коэффициента требуемых резервов на 50 базисных пунктов для всех банков, чтобы поддержать развитие реальной экономики.
Фигурное катание
Алина Загитова во время автограф-сессии оттолкнула фанатку
Во время фотосессии и раздачи автографов Загитова всем своим видом показывала, что она неприкасаемая.
Политика
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Масштабная эвакуация началась в Австралии из-за лесных пожаров
Масштабная эвакуация началась на юго-востоке Австралии из-за лесных пожаров. Несколько тысяч туристов были вынуждены покинуть места отдыха.
Общество
Правила содержания животных изменили в России
Новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними, вступили в силу в России, сообщает сайт Государственной Думы.
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Финансы
Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.