С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Политика Россия и Украина подписали газовое соглашение Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

Здоровье Туляков предупреждают о кори, бешенстве и сибирской язве Роспотребнадзор Тульской области предупреждает жителей региона о том, что в некоторых европейских странах обострилась ситуация с заболеваемостью корью, бешенством, лихорадками Западного Нила и Денге, сибирской язвой.

Политика Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.

Общество В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.

Экономика Китайский народный банк снизил коэффициент требуемых резервов Китайский народный банк (Центробанк) объявил в среду о снижении с 6 января коэффициента требуемых резервов на 50 базисных пунктов для всех банков, чтобы поддержать развитие реальной экономики.

Политика Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.

Здоровье Врач рассказал о необходимых зимой витаминах По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.

Общество Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.