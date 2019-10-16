с чего всё началось

В России со следующего года увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Об этом 16 октября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Так, в 2019 году размер выплат равен 11,2 тыс. рублей, а с 2020 года он составит ровно 12 тыс. рублей.

В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка

Игры В сеть утекло новое свидетельство того, что события GTA 6 будут развиваться в Вайс-Сити Rockstar Games пока не анонсировала дату выхода GTA 6 и даже не объявляла о начале её разработки.

Армия и оружие CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.

Политика Пенс отказался сотрудничать с демократами по вопросу импичмента Трампа Главы трех комитетов обращались в канцелярию за документами, связанными с расследованием по процедуре импичмента президенту США Дональду Трампу.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.

Наука Новый метод поможет иммунной системе находить опухолевые клетки Американские исследователи обнаружили новый метод, который поможет иммунной системе разыскивать опухолевые клетки.

Общество Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.

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Гаджеты Google представила новые модели смартфона Pixel Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Кино Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.

ЖКХ В России введут единую платежную систему за ЖКХ Правительство поддержит законопроект о единой платежной системе за услуги ЖКХ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на кабмин России.

Политика В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.

Происшествия В Каталонии более 130 человек пострадали в ходе беспорядков Более 130 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии, вызванных решением суда в отношении 12 каталонских политиков.

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Футбол Агуэро попал в автомобильную аварию Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.

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Общество Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов Новый способ хищения денег из банкоматов придумали фальшивомонетчики, рассказала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык в программе "Эфир", которая выходит на сайте надзорного ведомства.