Общество

ИзвестияИзвестияВ России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка

В России со следующего года увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Об этом 16 октября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Так, в 2019 году размер выплат равен 11,2 тыс. рублей, а с 2020 года он составит ровно 12 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Средняя выплата на первого и второго ребенка вырастет до 12 тыс. рублей

Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба Минтруда. В 2019 году средний размер выплат составляет 11,2 тыс. рублей.
ТАССвчера в 04:21

Подробнее о событии

Выплаты на первого и второго ребенка вырастут на 7,1%

Телеканал 360°01:14

Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Газета.Ruвчера в 21:26

Свыше 18 тысяч семей в Алтайском крае получают выплату при рождении третьего ребенка

НИА-Федерация15 октября в 05:19

В Минтруде разъяснили, как вырастут детские пособия в 2020 году

Российская газетавчера в 06:16

Средняя выплата на первого и второго ребенка вырастет до 12 тыс. рублей

ТАССвчера в 04:21

В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка

Известиявчера в 17:49

Рука помощи: льготы и пособия для молодых родителей от государства

Infopro5415 октября в 00:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Известия вчера в 22:48
Экономика

Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Газета.Ru 01:34
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета 01:30
Армия и оружие

Польша оценила возросший потенциал российской армии

За последнее время мощь российской армии заметно увеличилась. Об этом говорят результаты учений, проведенных страной в 2019 году.
Телеканал 360° 02:01
Авто

Honda показала первое изображение нового Jazz

Honda Jazz, известная на некоторых рынках под именем Fit, готовится к смене поколения.
Motor вчера в 04:43
Происшествия

На Урале по дороге домой погибли трое вахтовиков

По предварительной версии, водитель уснул по ходу движения. Известно, что погибшие были вахтовиками и держали путь домой, в Башкирию.
Вести.Ru 03:08
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Общество

Синоптики сообщили, в какие регионы зима заглянет уже на этой неделе

Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима.
Российская газета вчера в 22:00
Футбол

Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 15:28
Политика

Володин: Россия осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы

Москва не поддерживает введение односторонних санкций в отношении Венесуэлы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондоном.
Дума ТВ 02:29
Происшествия

Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины

Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета 15 октября в 06:27
Происшествия

В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31

В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Российская газета 02:45
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Единоборства

Конор МакГрегор и Фрэнки Эдгар дали согласие на бой в декабре

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, утверждает, что готов в декабре выйти на бой против Фрэнки Эдгара, причем планирует сделать это бесплатно.
FightTime.ru 01:52
Общество

В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи

Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
Общество

В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников

Садоводческие товарищества теперь смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.
РБК 01:30
Происшествия

Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»

Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.
Газета.Ru 03:07
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере полковник Майлс Кэггинс.
РИА Новости вчера в 18:50
Энергетика

Стоимость нефти продолжает снижаться

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже опускаются снижались на 0,39 доллара, до 53,2 доллара за баррель.
Российская газета 15 октября в 03:21
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия

В СК назвали основную причину смерти пассажиров SSJ-100 в Шереметьево

РЕН ТВ 03:11
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru 14 октября в 13:41
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Лед-2» с Петровым и Тарасовой

16 октября в Сети появился трейлер фильма «Лед 2» с Александром Петровым в главной роли.
Телепрограмма вчера в 16:07
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 14 октября в 13:44
Космос

Проверка компании Илона Маска на наркотики обошлась в $5 млн

За употребление Илоном Маском марихуаны заплатит американский налогоплательщик. Проверка компании SpaceX обойдется гражданам США в $5 млн.
Газета.Ru 03:07
Политика

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию

Авиакомпания S7 получила допуск на выполнение рейсов в грузинский город Кутаиси. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
ФАН вчера в 11:52
Футбол

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Чемпионат вчера в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное