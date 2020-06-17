Политика
Моя Москва.онлайнПатрушев призвал беречь российские духовные ценности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о том, что должно стать главными задачами будущих поколений граждан страны.
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с чего всё началось
Система традиционных российских ценностей выступает духовно-нравственным фундаментом нашего общества Обобщенное представление о совокупности традиционных российских духовно-нравственных ценностей предельно лаконично, но далеко не исчерпывающе, закреплено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.Российская газета10:00
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Наука
Открыт новый способ омолодить организм и продлить жизнь
Piter.tv вчера в 04:40
Музыка
Little big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Петербургскую рейв-группу Little big заподозрили в плагиате.
Peterburg2.ru вчера в 07:49
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК 16:52
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Спорт
В Assassin’s Creed Origins проводят бесплатные выходные
Ubisoft объявила очередные бесплатные выходные в Assassin's Creed Origins.
Игромания.ру 13:25
Политика
Болтон поведал, что Трамп выступал против военной помощи Украине
Газета The Washington Post обнародовала выдержки из книги Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".
Московский Комсомолец 18:34
Общество
В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 49 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:24
Футбол
Фанаты хотят принимать участие в процессе принятия реформ в футболе
Объединение 27 национальных фанатских организаций Европы хочет включить своих представителей в процесс принятия реформ в футболе, отмечая, что нынешняя модель является "несовершенной, несправедливой и неустойчивой", сообщает агентство Франс Пресс.
РИА Новости 09:08
Футбол
Манчестер Сити — Арсенал 3:0
Советский спорт 17:16
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
Astera вчера в 13:40
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета 08:01
Политика
За Ярошенко и Бута Россия может предложить нескольких американцев
Москва может предложить на обмен с США не только осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уилана.
Известия 18:00
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:32
Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Экономика
«В лучшем случае сработаем в ноль»
Банк отнесся к нам максимально лояльно, и я кроме благодарности ничего сказать не могу.
Коммерсантъ 18:57
Политика
Лавров о «суверенитете» Косово: Концепция потерпела крах
Лавров и Дачич напомнили о хаосе, в который превратилась внутренняя политика в Косово.
РЕН ТВ 17:01
Наука
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
РИА Новости 12:38
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров
Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Фергана 18:47
Происшествия
Адвокат Ефремова сообщил о похудании актера на шесть килограммов
ИА Красная Весна 15:51
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Общество
За ролик о десантниках пригрозили Киркорову ветераны афганской войны
За юмористический ролик, в котором Филипп Киркоров изобразил десантника-гея, пригрозили избить артиста члены Российского союза ветеранов Афганистана.
Live24 05:06
Гаджеты
Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3
На страничке Макса Вайнбаха, который является редактором зарубежного ресурса XDA Developers появились изображения Samsung Galaxy Watch 3. Если верить этой утечке, то третье поколение умных часов не сильно отличаются от оригинала – Galaxy Watch.
The GEEK 02:16
Авто
Появились новые фото преемника Great Wall Hover
В открытой базе ведомства появились фотографии и технические характеристики преемника Great Wall Hover H5 с индексом B06.
Автоновости дня 09:10
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46
Общество
К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция
Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым
Bimru.ru вчера в 02:54
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37