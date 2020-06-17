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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о том, что должно стать главными задачами будущих поколений граждан страны.

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