Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПатрушев призвал беречь российские духовные ценности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о том, что должно стать главными задачами будущих поколений граждан страны.
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с чего всё началось

Нужны ли России «универсальные» ценности?

Система традиционных российских ценностей выступает духовно-нравственным фундаментом нашего общества Обобщенное представление о совокупности традиционных российских духовно-нравственных ценностей предельно лаконично, но далеко не исчерпывающе, закреплено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Российская газета10:00

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Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев раскритиковал западные ценности и сообщил, что они неприемлемы для РФ

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Нужны ли России «универсальные» ценности?

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По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
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Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
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За Ярошенко и Бута Россия может предложить нескольких американцев

Москва может предложить на обмен с США не только осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уилана.
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Общество

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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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