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с чего всё началось

Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его статья опубликована на сайте «Российской газеты».

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