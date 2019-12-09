Путешествия
Lenta.ruВ России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции
Введение налога на проживание в отелях Турции может поспособствовать развитию туризма внутри России. Таким мнением поделился зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, передает во вторник, 10 декабря, РИА Новости.
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Налог на гостиницы может привести к падению популярности Турции у туристов - СМИ
Царьградвчера в 11:38
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Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
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В Воронеже задержали подозреваемого в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ТАСС.
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Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
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Оказалось, что некоторые животные, например приматы, собаки, голуби и даже рептилии, могут обманываться зрительными иллюзиями.
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В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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Армия и оружие
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В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.