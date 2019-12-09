Введение налога на проживание в отелях Турции может поспособствовать развитию туризма внутри России. Таким мнением поделился зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, передает во вторник, 10 декабря, РИА Новости.

В России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции

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