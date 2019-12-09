Путешествия

Lenta.ruLenta.ruВ России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции

Введение налога на проживание в отелях Турции может поспособствовать развитию туризма внутри России. Таким мнением поделился зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, передает во вторник, 10 декабря, РИА Новости.
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В России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции

Lenta.ru05:09

Эксперт оценил эффект на турпоток в Турцию от нового налога

Rambler News Serviceвчера в 09:33

В РСТ оценили последствия закона о налоге на проживание в отелях Турции

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Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции, где ввели налог для туристов

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Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции

РИА Новостивчера в 19:07

В РСТ предсказали снижение темпов роста турпотока россиян в Турцию из-за налога на туристов

Газета.Ruвчера в 08:49
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По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
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Американский президент Дональд Трамп считает, что действия Федерального бюро расследований по слежке за его избирательным штабом в 2016 году были «попыткой переворота».
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Названа причина смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

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Xiaomi представила нового дешевого «убийцу флагманов»

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Роскачество проверило оливковый майонез

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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

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Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru вчера в 03:38
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Футбол

Луценко, Беленов и Хвича номинированы на игрока декабря в премьер-лиге

Напомним, лучший игрок будет выбран по итогам голосования болельщиков, а также с учетом мнения экспертов РПЛ и телеканала Матч Премьер.
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Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов

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Ростовский рэпер Баста стал лицом автомобильного бренда GAC.
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Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
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Зеленский счел акции националистов козырем Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
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Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
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Подозреваемого в угрозах московскому судье задержали в Воронеже

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Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
Газета.Ru 03:57
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Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400

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Рептилии тоже могут видеть иллюзии

Оказалось, что некоторые животные, например приматы, собаки, голуби и даже рептилии, могут обманываться зрительными иллюзиями.
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
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Стала известна личность подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе

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Аваков оценил позицию Зеленского на встрече «нормандской четверки»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки".
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О поправках в бюджет-2019 депутатам рассказал заместитель председателя правительства - министр финансов Саратовской области Вадим Ойкин, он подчеркнул, что доходы областного бюджета увеличены на 718,6 миллионов рублей.
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Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.
Sportbox.RU вчера в 21:39
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Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
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