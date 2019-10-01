Экономика
RuNews24.ruВ России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей
Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
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с чего всё началось
На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.Известиявчера в 17:01
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Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
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Газета.Ru 15:37
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Девять человек пострадали в ДТП в Якутии
В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.
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Как пишет китайский источник со ссылкой на информированных людей, Nvidia представит ожидаемую видеокарты GeForce GTX 1660 Super в самом конце текущего месяца — 29 октября.
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Загадка силурийского невымирания: как астероид помог жизни на Земле
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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
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«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
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